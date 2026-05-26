Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer la rencontre aller des barrages pour une place en Ligue 1, face à Nice. Ce mardi, les Verts doivent s’imposer pour prendre une option sur la montée. Philippe Montanier a dévoilé son onze pour cette rencontre.

Onze jours se sont écoulés depuis la dernière rencontre disputée par les Verts face à Rodez. Les joueurs de l’ASSE se sont offert le droit de rêver de Ligue 1 jusqu’au bout et devront poursuivre ce rêve en s’imposant face à Nice, ce mardi.

Les aiglons ont quant à eux joué deux fois depuis la victoire des Stéphanois, le 15 mai dernier. Après un nul 0-0 face à Metz, les condamnant à jouer les barrages, les Niçois ont perdu 3-1 au Stade de France vendredi dernier. Face à des Lensois plus réalistes, l’OGCN a manqué l’occasion de remporter la Coupe de France.

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Les Verts diminués

Malgré une semaine et demie pour récupérer, l’ASSE doit toujours composer sans plusieurs éléments. Mahmoud Jaber, Paul Eymard, Chico Lamba, tous trois absents depuis un mois, sont inaptes à revenir pour ces deux matchs cruciaux.

De retour en salle depuis plusieurs semaines, Nadir El Jamali fait aussi partie des joueurs sur lesquels Philippe Montanier ne pourra pas compter ce mardi soir. Djylian N’Guessan, entré en jeu face à Rodez, est également absent.

Présent en conférence de presse, hier, Julien Le Cardinal est bien apte à jouer ce match. Le défenseur passé par le Paris FC avait quitté ses partenaires lors des deux dernières sorties de l’ASSE. De retour de blessure, l’ancien Bastiais a pu récupérer.

Absent depuis plusieurs mois, Florian Tardieu n’est pas apte à débuter mais a pu faire son retour dans le groupe. L’ancien Sochalien espère entrer en jeu ce soir.

Barrages L1 : Une absence surprise et une incertitude pour l'ASSE

Touché aux ischios, Ben Old n’était pas certain de pouvoir tenir sa place ce mardi soir. Le Néo-Zélandais de l’ASSE devait être testé ce matin afin de prendre une décision sur son éventuelle participation à la rencontre.

La composition de l’ASSE