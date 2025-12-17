À l’aube d’une possible remontée en Ligue 1, les supporters de l’ASSE pourraient bientôt voir tous les matchs des Verts au même endroit. Mais à un tarif revu à la hausse.

Suivre l’AS Saint-Étienne est aujourd’hui une routine bien huilée pour les abonnés de beIN Sports. Depuis le début de saison, la chaîne franco-qatarienne diffuse tous les matchs des Verts en prime time le samedi soir, dans un créneau devenu exclusif. Une bonne nouvelle pour les supporters, qui peuvent regarder leur club sans zapper de diffuseur. Une stabilité qui peut être appréciée.

Pour cela, il suffit d’un abonnement à beIN Sports à 15€/mois, sans engagement. Ce tarif donne aussi accès à d’autres compétitions : la Liga espagnole, la Coupe de France, la CAN ou encore la Coupe d’Italie.

Mais en cas de retour dans l’élite la saison prochaine, le paysage audiovisuel va évoluer. Et les supporters devront s’adapter à un nouveau modèle.

En Ligue 1, l’ASSE bientôt sur une seule et même plateforme ?

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a acté une décision importante cette semaine : à partir de la saison 2026-2027, toutes les rencontres de Ligue 1 seront diffusées en exclusivité sur la plateforme Ligue 1+.

Cela inclut même l’affiche du samedi 17h actuellement co-diffusée par beIN Sports, dont la chaîne souhaite désormais se désengager. En récupérant cette rencontre, Ligue 1+ deviendra l’unique diffuseur du championnat, une première depuis des années.

Un changement qui a deux visages. Côté positif : plus besoin d’empiler les abonnements. Tous les matchs des Verts, si le club monte en Ligue 1, seront centralisés sur la plateforme officielle de la LFP. Si les programmations varient suivant la grille des programmes, les supporters stéphanois, comme cette saison, n'auront qu'un seul abonnement à souscrire.

Mais le revers de la médaille, c’est le tarif. L’abonnement mensuel à Ligue 1+ devrait passer à 19,99€/mois, contre 11,99€ actuellement. La LFP prévoit tout de même des offres promotionnelles pour les abonnés actuels, afin d’adoucir la transition.

Une simplification… mais à quel prix ?

Si cette centralisation vise à simplifier l’accès aux matchs, elle marque aussi un changement de philosophie. Fini le partage avec Canal+, Amazon ou beIN Sports : Ligue 1+ devient une offre fermée, 100 % Ligue 1, face à Canal+ qui mise désormais sur la Ligue des champions et les Coupes d’Europe.

Les objectifs de la LFP sont clairs : 1,35 million d’abonnés dès l’an prochain, 1,75 million d’ici 2029, contre 1,1 million aujourd’hui. Pour les clubs, la promesse est celle d’un maintien des revenus grâce à la hausse du prix et à l’utilisation d’un fonds de réserve.

Reste à savoir si les supporters, notamment ceux de l'ASSE si les Verts retrouvent l’élite en mai prochain, seront prêts à payer plus pour un service unique. Une chose est sûre : en cas de montée, il faudra changer d’abonnement pour ne rien rater des Verts.

Source : L’Équipe