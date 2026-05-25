Ce mardi soir, l’ASSE défiera Nice au Stade Geoffroy-Guichard pour le match aller des barrages pour une place en Ligue 1. Philippe Montanier a révélé son groupe pour ce match capital qui attend son groupe dans le Chaudron.

Comme il y a deux saisons, l’ASSE avait éliminé Rodez lors du second match de play-offs pour s’offrir une double confrontation face au seizième de l’élite en barrages. Après Metz en 2024, c’est Nice qui sera sur la route des Verts, comme le dernier obstacle pour l’empêcher d’accéder à la Ligue 1.

L’ASSE doit bien négocier sa première manche

Fin mai 2024, l’ASSE avait réussi à prendre une option sur le FC Metz au Stade Geoffroy-Guichard. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio avaient ouvert le score grâce à un ballon piqué astucieux d’Ibrahim Sissoko.

Juste avant la pause, les Lorrains avaient répondu sur coup de pied arrêté. L’ancien Angevin Ismaël Traoré avait égalisé d’une tête rageuse. Dans le second acte, Irvin Cardona avait devancé la sortie du portier grenat de la tête. Un but qui avait remis les siens devant au tableau d’affichage.

Une avance qui avait été vite perdue au retour malgré un carton rouge d’entrée pour les locaux. En fin de compte, l’ASSE avait réussi à revenir à égalité avant la fin du match avant de décrocher sa montée en prolongations.

ASSE : "S'il faut aller à la dernière seconde comme il y a deux ans"

Ce mardi soir, les hommes de Philippe Montanier seraient bien inspirés de battre des Aiglons qui devront jouer trois jours plus tard sans l’appui de leur public à Nice.

Une dernière chance pour monter

L’ambition était de décrocher une montée directe cette saison. Après avoir grillé de nombreuses cartouches, l’ASSE est toujours en course pour décrocher la montée.

Si ce n’est pas par le chemin initialement prévu, ce barrage demeure comme la dernière chance de pouvoir sauver une saison qui pourrait bien faire tâche.

Aux joueurs stéphanois de faire le travail dès ce mardi pour espérer s’offrir une place en Ligue 1 lors de la saison 2026-2027.

Philippe Montanier met en garde l’ASSE avant le barrage

Le groupe de l’ASSE

Philippe Montanier a choisi ses hommes pour défier Rodez et aller chercher une place pour les barrages :

Gardiens de But : Larsonneur - Maubleu

Défenseurs : Annan - Appiah - Bernauer - Ferreira - Le Cardinal - Nadé - Pédro

Milieux de Terrain : Gadegbeku - Kanté - Miladinovic - Moueffek - Tardieu

Attaquants : Boakye - Cardona - Davitashvili - Duffus - Old - Moulin - Stassin - Toty