Présent devant les médias lors d’un point presse, Philippe Montanier a livré un discours très lucide avant le barrage entre l’ASSE et Nice. L’entraîneur stéphanois refuse totalement de croire qu’une mauvaise dynamique niçoise pourrait faciliter la tâche des Verts.

L’ASSE connaît désormais son dernier obstacle avant un éventuel retour en Ligue 1. Ce sera Nice. Un adversaire prestigieux que Philippe Montanier aborde avec beaucoup de prudence malgré les difficultés actuelles du club azuréen. "On avait dit qu’on n’avait pas de préférence. Que ce soit Nice, Le Havre ou Auxerre, ce serait un adversaire difficile de Ligue 1." Via une vidéo publiée par EVECT, l'entraîneur stéphanois rappelle surtout le pedigree du futur adversaire des Verts. "C’est une équipe qui a joué la Champions League en début de saison, qui a joué l’Europa League et qui s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de France."

Montanier voit donc ce barrage comme un immense défi sportif. "C’est le dernier gros obstacle devant notre route." Un discours mesuré alors que beaucoup d’observateurs évoquent déjà les difficultés mentales et sportives traversées récemment par Nice. Une analyse que le technicien stéphanois rejette immédiatement. "Penser que leur mauvaise dynamique va jouer pour nous est une spéculation erronée."

Montanier ne veut surtout pas sous-estimer Nice

Le coach de l’ASSE a d’ailleurs pris un exemple précis pour illustrer son propos. "Nice allait mal avant la demi-finale à Strasbourg et ils ont gagné 2-0." Pour lui, la dynamique du moment ne garantit absolument rien dans un barrage aller-retour. Au contraire, Montanier estime que Nice a déjà démontré sa capacité à performer dans ce type de format à élimination directe. "Ils ont montré leur qualité dans les matches de Coupe de France puisqu’ils atteignent la finale."

Le technicien stéphanois insiste également sur la qualité individuelle de l’effectif niçois. "Ils ont des super joueurs." Une manière aussi de protéger son groupe d’un éventuel excès de confiance. Car du côté de Saint-Étienne, tout le monde reste conscient des difficultés aperçues contre Rodez malgré la qualification obtenue aux tirs au but. "On n’est pas dans une euphorie. On connaît nos difficultés."

Montanier retient toutefois un élément essentiel : son équipe est encore debout. "Dans la douleur, on est toujours là." Et malgré les critiques ou la fatigue accumulée, il assure que les Verts répondront présents dans ce barrage qu’il annonce déjà "difficile et épique."

L’ASSE veut optimiser les dix jours avant le barrage

Interrogé sur le calendrier particulier de cette double confrontation, Philippe Montanier refuse également de chercher des excuses ou des avantages. "On ne sait pas s’il vaut mieux jouer trois jours après Rodez ou attendre dix jours." Pour lui, l’important reste uniquement d’adapter la préparation au contexte imposé. "Le but, c’est d’optimiser notre préparation."

L’entraîneur stéphanois a confirmé que le groupe allait désormais travailler quotidiennement après deux jours de récupération. Il a également donné quelques nouvelles positives concernant les internationaux et le possible retour de Florian Tardieu. "On est content de le retrouver avec nous." Même si le milieu reste encore en phase de reprise après plusieurs mois d’absence.

Enfin, Montanier a aussi évoqué la pression particulière de ces rencontres. Lui qui avait rejoint l’ASSE dans une période très compliquée reconnaît aujourd’hui vivre des émotions extrêmement fortes. "Je savais qu’en signant ici, on allait vivre des émotions." Avant de conclure avec un sourire : "À Geoffroy-Guichard, avec notre public, ce sont de beaux barrages à jouer."