L’ASSE a validé son billet pour les barrages après une victoire arrachée face à Rodez aux tirs au but (0-0, 7-6 TAB), vendredi soir. Pour replonger les supporters dans cette soirée intense, le club a publié un inside sur sa chaîne YouTube.

Ce vendredi, Geoffroy-Guichard retrouvait une ambiance chargée de souvenirs. Deux ans après avoir déjà éliminé Rodez dans une rencontre décisive pour l’accession, les Verts retrouvaient le RAF avec l’objectif de poursuivre leur rêve de montée en Ligue 1. Battus à l’aller dans l’Aveyron quinze jours auparavant, les Stéphanois étaient dans l’obligation de l’emporter.

La première période s’est révélée très disputée. Rodez s’est rapidement montré menaçant et a même fait trembler le Chaudron après quinze minutes de jeu. À la suite d’un ballon mal dégagé par la défense stéphanoise, Younoussa a décoché une frappe puissante qui a terminé sur le poteau de Larsonneur. L’ASSE a ensuite répondu en contre-attaque. À la 29e minute, Stassin a parfaitement servi Cardona, dont le centre a trouvé Davitashvili à l’entrée de la surface. Le Géorgien a tenté sa chance du droit, sans parvenir à cadrer.

Avant la pause, Rodez a de nouveau poussé avec une occasion d’Arconte, mais Larsonneur s’est montré solide sur son premier poteau. Au retour des vestiaires, les Verts ont progressivement pris le contrôle du match. Le Cardinal est passé tout près d’ouvrir le score de la tête sur corner, tandis que les Ruthénois restaient dangereux en transition.

Le suspense est resté entier jusqu’aux derniers instants. Dans le temps additionnel, Moueffek a cru offrir la qualification à Saint-Étienne, mais Braat a réalisé une parade décisive. Finalement, tout s’est joué lors de la séance de tirs au but. Plus sereins dans cet exercice, les Stéphanois ont fini par s’imposer et décrocher leur place en barrages.

Kante, Nadé, Tardieu et Le Cardinal (ASSE), focus sur la suite !

Abdoulaye Kante : "Yesss, Yess et Yess. On peut pas se rater, il reste deux matchs on va jouer à fond pour aller en Ligue 1, Allez !".

Mickaël Nadé : "Oui on va aller (en barrages), même si c'était un match compliqué. On a gagné aux tirs au but, on est très content et maintenant faut enchaîner."

Florian Tardieu : "Il y a de la crème de marron dans le string à Luan (rires)... Nan j'étais serein moi (rires)... Mama... Comme a dit le coach, on est qualifié pour la finale et il reste deux matchs. J'ai confiance, l'état d'esprit il est là. S'il faut aller à la dernière seconde comme on l'avait fait il y a deux ans... c'est dur mais on va y aller !"

Julien Le Cardinal : "Une belle finale à jouer, c'est stressant mais c'est comme ça. S'il faut passer à chaque fois par ça, il y a pas de problème on passera par ça !".