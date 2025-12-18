À 17 ans, Djylian N’Guessan est au cœur d’un dossier brûlant du mercato stéphanois. Courtisé par Chelsea, le jeune attaquant refuse de prolonger avec l’ASSE. De quoi véritablement lancer l'hiver stéphanois.

L’AS Saint-Étienne s’apprête-t-elle à perdre un deuxième joyau de sa formation en moins d’un an ? Après le départ de Mathis Amougou à Chelsea l’hiver dernier, c’est au tour de Djylian N’Guessan, grand espoir du centre stéphanois, d’attirer les convoitises. Et pas des moindres : Chelsea a transmis une offre de 8 millions d’euros pour l’attaquant. Une proposition repoussée par les dirigeants de l’ASSE selon les informations de l'Equipe.

Formé à l'ASSE, N’Guessan ne souhaite pas prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2027. Les négociations sont à la peine depuis de longs mois. Une situation tendue qui a poussé les dirigeants à se faire une raison. L'ASSE envisage un transfert dès cet hiver. Leur seuil fixé : 12,5 millions d’euros. Une somme importante qui pourrait marquer l’une des plus grosses ventes de l’histoire du club… en Ligue 2. Rien que ça.

N'Guessan vers la sortie

Déjà apparu en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, Djylian N’Guessan était programmé pour incarner l’avenir au poste de numéro 9. Surclassé en Coupe du monde U20 cet automne, il a participé sans briller au beau parcours des Bleuets, jusqu’en demi-finale. Malgré un tir au but manqué face au Maroc, sa présence dans cette compétition confirme sa précocité et son statut en équipe de France. Il reste l'un des éléments les plus prometteurs de sa génération avec un certain Paul Eymard que l'ASSE va signer professionnel dès sa majorité en janvier.

La rupture semble consommée entre le board stéphanois et l'entourage du joueur. Et le passé du père de Djylian, Dany N’Guessan, ancien joueur professionnel passé par l’Angleterre, pousse clairement le clan familial vers l’Outre-Manche.

Chelsea insiste, l’ASSE temporise

Chelsea, via sa stratégie de multi-club avec Strasbourg (BlueCo), souhaite intégrer N’Guessan à son portefeuille de talents. Une trajectoire similaire à celle de Mathis Amougou, parti pour 15 M€ avant d’être prêté immédiatement en Alsace.

D’autres clubs anglais comme Arsenal ou Brentford seraient également attentifs. Mais les Blues semblent les mieux placés et les plus offensifs. Seul frein pour l’instant : le montant. Si les Verts campent sur leurs 12,5 M€, les discussions pourraient s’accélérer en janvier. L'ASSE n'a pas besoin d'argent et il est encore tôt. Aucune raison d'accepter la première offre. Mais l'avenir de Djyllian N'Guessan devrait s'inscrire loin du forez.

Source : L’Équipe