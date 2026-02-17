Le FC Nantes joue avec le feu. Après 22 journées de Ligue 1, les Canaris pointent à l’avant-dernière place avec seulement 14 points et déjà huit longueurs de retard sur le premier non-relégable. Une situation critique qui installe un climat d’urgence à la Beaujoire, où chaque match ressemble désormais à une finale pour le maintien.

La nouvelle défaite à Monaco (1-3) a cristallisé toutes les inquiétudes. En l’espace de quelques minutes avant la demi-heure de jeu, Nantes a encaissé trois buts, sombrant brutalement. À l’issue de la rencontre, Ahmed Kantari n’a pas cherché à masquer la réalité. « Il y a beaucoup de déception parce qu'on vole en éclats en cinq minutes. Il ne faut pas que les événements contraires nous fassent tomber parce qu'on se complique la tâche », a déclaré le coach nantais via des propos relayés par L'Equipe.

Nantes gagné par le syndrome du futur relégué

Le diagnostic posé par l’entraîneur nantais est avant tout psychologique. « C'est mental. Pendant sept mois, cette équipe n'a pas beaucoup gagné et dès qu'il y a un vent contraire, un grain de sable, il y a cette fragilité mentale et l'adversaire en profite. » Un aveu fataliste, qui met en lumière une équipe fragile dès que le scénario lui échappe.

Arrivé mi-décembre pour succéder à Luis Castro, l'entraîneur de Nantes affiche pour l’instant un bilan préoccupant : une victoire pour cinq défaites en six rencontres de Ligue 1. Des chiffres inférieurs à ceux de Raymond Domenech lors de son passage éclair en 2021, une comparaison qui alimente forcément les interrogations. Pourtant, le technicien refuse d’invoquer un problème de niveau. « Je ne pense pas que ce soit une question de niveau. Ces joueurs sont capables de mieux tenir le ballon, de mieux faire sous pression. On le voit à l'entraînement. »

Ce décalage entre les séances et la compétition nourrit l’incompréhension. Kantari pointe notamment la gestion des débuts de match : « C'est récurrent : on voit en seconde mi-temps qu'ils se lâchent plus, mais il faut mieux gérer nos premières périodes. C'est là qu'il faut trouver des solutions. » Un chantier prioritaire pour Nantes alors que le calendrier ne laisse aucun répit.

La tension monte en interne

En interne, la tension est palpable. Le président Waldemar Kita a récemment acté le départ du responsable du recrutement, preuve que les secousses dépassent le simple cadre du terrain. Si la direction continue officiellement de soutenir son entraîneur, la culture de l’urgence qui entoure le club rend toute projection incertaine.

Malgré tout, Kantari assure ne pas sentir un groupe fracturé. « Je n'ai pas senti un vestiaire désuni. On sait que dans cette course au maintien, on passe par des moments difficiles. Je retiens l'unité après ces trente minutes, on aurait pu s'écrouler. » Une solidarité qui devra rapidement se traduire en points.

La réception prochaine du Havre s’annonce déjà décisive. Face à un concurrent direct, Nantes n’a plus le droit à l’erreur. Dans un championnat où l’écart se creuse dangereusement, l’heure n’est plus aux ajustements progressifs mais aux réponses immédiates. A défaut, Nantes pourrait sombrer vers une Ligue 2 où il ne reste qu'à espérer que les Stéphanois n'aient pas à les croiser la saison prochaine...