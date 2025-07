Libre depuis la fin de son contrat avec Leganes, Yvan Neyou poursuit son aventure en Espagne. Le milieu de terrain de 28 ans s'est engagé avec Getafe, ce mardi durant le mercato estival.

Une expérience en demi-teinte à l'ASSE

Formé au CS Sedan et passé par la réserve de Braga, le camerounais n'était toutefois jamais parvenu à marquer les esprits. Mais propulsé par Claude Puel en 2020, Yvan Neyou s'est révélé au grand public sous la tunique verte lors de la finale de Coupe de France contre le PSG. Son volume de jeu et sa capacité à faire le lien entre les lignes laissait alors entrevoir un vrai potentiel au sortir d'une saison à 29 apparitions en Ligue 1.

Mais moins en vue lors de l’exercice 2021-2022, le milieu de terrain n’a pas réussi à inverser la tendance. Yvan Neyou a quitté le Forez en août 2023. Direction l’Espagne, où Leganés lui a offert une seconde chance sous la forme d'un prêt.

Un choix ambitieux au mercato

En deux saisons, Yvan Neyou s'est imposé comme un titulaire régulier en l'entre-jeu. Alors définitivement transféré en aout 2023, le camerounais a participé activement à la montée en Liga en 2024. Malgré la relégation du club la saison suivante, ses prestations ont tout de même convaincu Getafe, 13e de Liga.

Les Azulones ont en effet officialisé ce mardi la signature d'un contrat de 3 saisons pour le milieu de terrain. À 28 ans, le natif de Douala va retrouver la Liga dans un contexte plus stable.

Le communiqué de Getafe

"Le Getafe Club de Fútbol a conclu un accord avec le milieu de terrain camerounais Yvan Neyou, qui devient un nouveau joueur du Barça pour les trois prochaines saisons.

Neyou, 28 ans, arrive au club en tant qu’agent libre. Formé dans les rangs des jeunes du CS Sedan et fort d’une expérience du football français (Saint-Étienne et Stade Lavallois) et portugais (BragaB), Neyou a également été international avec l’équipe nationale senior du Cameroun, apportant solidité et équilibre au milieu de terrain.

Avec cet ajout, le Getafe CF renforce son effectif pour la saison prochaine, en ajoutant du talent, du travail et de l’expérience au projet bleu.

Bienvenue dans votre nouvelle maison, Yvan."