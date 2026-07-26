Comme nous vous l’indiquions il y a quelques jours sur Peuple Vert, c’est désormais officiel : Nathan Kasia Nkondo a signé son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Étienne. Le club du Forez blinde ainsi l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs de sa génération.

Arrivé à l’été 2024 en provenance du RC Joinville, Nathan Kasia Nkondo n’a pas tardé à faire étalage de tout son potentiel. Né en 2009, le jeune défenseur incarne déjà le futur de la charnière stéphanoise. En moins de deux saisons, il a brûlé les étapes grâce au travail de détection des recruteurs de l'ASSE, dont Hamdane Karouni, présent à ses côtés lors de la signature officielle.

International français chez les jeunes (avec déjà 4 sélections en U16 et des rassemblements chez les U17), le Stéphanois s’impose comme une valeur sûre au niveau national.

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Après une première saison d’adaptation réussie en U17 National, tout s’est accéléré en 2026. Aligné en U19 National, puis auteur d'apparitions remarquées en Challenge Espoirs, il a franchi un nouveau cap en disputant ses premières minutes avec l’équipe réserve en championnat.

L'ASSE lui offre un contrat de 3 ans

Présent depuis la reprise avec le groupe professionnel, Nathan Kasia donne entière satisfaction au staff stéphanois. Face à la montée en puissance de son jeune talent et pour devancer une concurrence nationale et européenne qui s'intensifiait, l'ASSE a agi avec rapidité.

En verrouillant son joueur avant la fin de son contrat aspirant, Saint-Étienne envoie un signal fort : le centre de formation reste plus que jamais au cœur du projet vert pour bâtir l'équipe de demain.

Le communiqué du club

L'ASSE a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Nathan Kasia Nkondo :

Stéphanois depuis 2024, Nathan Kasia Nkondo passe professionnel ! Né à Paris, le jeune défenseur a débuté sa carrière au Champigny FC avant d’intégrer le RC Joinville en U9. Avec le club francilien, pourvoyeur de talents, Nathan Kasia Nkondo dispute au total sept saisons.

Entre-temps, en 2022, le jeune défenseur intègre l’INF Clairefontaine au sein de la génération 2009 aux côtés de deux autres stéphanois : Madi Gary et Tidiane Vibert. Sa formation se poursuit alors dans les couloirs du prestigieux pôle espoirs pendant deux ans, avant son arrivée dans le Forez en 2024.

En 2024, c’est avec le groupe Formation de l’ASSE, pensionnaire d'U17 National, que Nathan Kasia Nkondo fait d'abord ses premiers pas. Rapidement, il s’offre également des convocations en Équipe de France U16 puis U17 avec laquelle il participe à l’Euro en Estonie à l’issue de ce dernier exercice.

En 2025-2026, Nathan Kasia Nkondo évolue avec les U19N de l’ASSE mais aussi l’équipe réserve, où il est régulièrement surclassé et titularisé en fin de saison (huit apparitions). Des performances qui lui permettent de prendre part à la préparation estivale des Verts, avec lesquels il est actuellement en stage à Divonne-les-Bains.

À 17 ans, Nathan Kasia Nkondo signe son premier contrat professionnel avec l’ASSE, son club formateur. Pensionnaire du centre sportif Robert-Herbin, le défenseur central est désormais lié au club jusqu’en 2029.