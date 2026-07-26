Comme révélé sur Peuple Vert il y a quelques jours, le dossier est désormais officiellement bouclé : Nathan Kasia Nkondo a paraphé son tout premier contrat professionnel avec l’ASSE.En scellant l'avenir du jeune défenseur central jusqu’en juin 2029, la direction stéphanoise réussit un coup stratégique majeur.

La trajectoire de Nathan Kasia est un modèle du genre. Repéré à l’été 2024 au RC Joinville par la cellule de recrutement des Verts, et notamment Hamdane Karouni, tout sourire à ses côtés au moment de poser pour la signature, le défenseur né en 2009 s'est rapidement imposé comme un cadre en puissance.

Sélectionné à quatre reprises en équipe de France U16 et régulièrement appelé chez les U17, le Stéphanois a tapé dans l'œil des observateurs tricolores. Une ascension rapide qui justifie pleinement l'empressement de l'ASSE à anticiper toute offensive extérieure.

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De la réserve au groupe pro : une maturité bluffante

L'adaptation du jeune défenseur aura été éclair. Après avoir fait ses armes en U17 puis U19 National, 2026 est devenue l'année de l'explosion. Entre prestations remarquées face à une opposition relevée lors du challenge des Espoirs, et premiers pas réussis en championnat senior, le défenseur a marqué des points.

Intégré dès la reprise cet été avec les pros, il a immédiatement séduit le staff par son assurance. Qualité de relance, sens de l'anticipation et autorité dans les duels : à seulement 17 ans, Nathan Kasia dégage une sérénité rare pour son âge.

L'ASSE envoie un message clair à la concurrence

En offrant ce bail longue durée à son jeune joueur avant même la fin de son contrat aspirant, l'ASSE coupe court aux rumeurs et sécurise l'un des joyaux du Forez. Mais au-delà de l'aspect contractuel, cette signature réaffirme la colonne vertébrale du projet stéphanois : faire du centre de formation la pierre angulaire de l'équipe de demain.

Les premiers mots de Nathan Kasia Nkondo

Nathan Kasia Nkondo : "Je suis ému de rendre fière ma famille en signant ce premier contrat professionnel. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour ce moment, mais ce n'est qu'une étape. Signer ce premier contrat dans ce club, qui au fil des années passées ici est entré dans mon cœur, est un honneur."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Nathan est un joueur à potentiel en lequel on croit beaucoup. Au-delà d'un contrat, c'est un projet sportif que nous lui proposons. Il a d'ores et déjà intégré le groupe professionnel, ce qui est une première étape importante. À lui désormais de faire ses preuves !"