La préparation estivale de l'ASSE a encore réservé son lot d'enseignements cette semaine. Le onze de Ian Cathro se précise, le mercato continue de s'animer, un jeune talent prolonge son aventure dans le Forez et le groupe s'apprête à franchir un cap avec le stage de Divonne-les-Bains. Retour sur les quatre informations qu'il ne fallait pas manquer cette semaine.

Après trois rencontres de préparation, l'ossature préférentielle de Ian Cathro commence clairement à se dessiner. Sur le plan défensif, une hiérarchie forte se dégage déjà. Dans les cages, Gautier Larsonneur a disputé la quasi-totalité des minutes, en attendant les premiers pas du jeune Mamour Ndiaye. En charnière, Julien Le Cardinal s'affirme comme le patron incontesté et le capitaine de cette nouvelle itération de l’ASSE. À ses côtés, Sohaib Naïr et Kevin Pedro tirent leur épingle du jeu. Ce dernier est d'ailleurs régulièrement aligné dans le couloir gauche pour laisser le flanc droit à João Ferreira, qui semble avoir la confiance du technicien écossais.

Dans l'entrejeu, la recrue Áron Csongvai donne entière satisfaction et engrange un temps de jeu précieux. Il a souvent été associé à Maxime Bernauer, replacé un cran plus haut depuis le début de la préparation. Dans un rôle de chef d'orchestre, Jakob Breum impressionne par sa capacité à bonifier le jeu, se montrant déjà parfaitement acclimaté. Sur les ailes, Thierno Ballo et Irvin Cardona ont également apporté des garanties lors de leurs entrées. Enfin, sur le front de l'attaque, Joshua Duffus tient la corde en pointe, dans l'attente de connaître l'identité de son futur partenaire.

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Le onze type prend donc forme, reléguant au second plan plusieurs éléments sur le départ comme Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Mickaël Nadé ou Aïmen Moueffek. Pour autant, la hiérarchie n'est pas figée : des joueurs encore en phase de reprise comme Chico Lamba, Ben Old, Augustine Boakye, Jaber ou El Jamali auront une carte majeure à jouer dans la rotation. Entre l'expérience des cadres, un effectif étoffé et la pression des jeunes de l'académie, les places vaudront très cher cette saison dans le Forez.

Des départs se confirment !

L'opération dégraissage est bel et bien lancée du côté de l'AS Saint-Étienne. Le premier départ officiellement entériné cette semaine est le prêt sans option d’achat de Jebryl Sahraoui, qui s'en va retrouver son Sud natal à Aubagne comme nous l'avons annoncé en exclusivité. Le milieu de terrain issu de la génération 2005 sort d'une saison particulièrement éprouvante, gâchée par une rupture des ligaments croisés. Il rebondit en Ligue 3, au milieu d'un contingent d'anciens Stéphanois, avec la ferme intention de lancer sa carrière professionnelle et de s'assurer un temps de jeu régulier.

Dans le même temps, le départ de Mickaël Nadé n'a jamais semblé aussi imminent. Le puissant défenseur central attise de nombreuses convoitises, notamment en Russie et en Championship (deuxième division anglaise). La piste la plus chaude mène toutefois à Chypre : l’Aris Limassol a dégainé une offre légèrement inférieure à 2 millions d’euros, ce qui pourrait accélérer son transfert très prochainement.

De son côté, Jibril Othman quitte l'ASSE et s'est engagé en faveur de l'Aviron Bayonnais pour évoluer à l'échelon inférieur. Enfin, l'horizon s'éclaircit également pour Ebenezer Annan : le latéral gauche possède quelques touches en République tchèque, bien que les négociations n'en soient pour l'instant qu'au stade de simples prises de renseignements.

El Jamali prolonge avec l'ASSE, et un attaquant débarque !

Après avoir disputé 15 rencontres de Ligue 2 lors de la dernière campagne, El Jamali voit sa belle progression récompensée par une proposition de prolongation de contrat. Alors qu’il s’était progressivement imposé dans la rotation de l’équipe première la saison passée, son explosion avait été brutalement freinée par une grave blessure au genou. Actuellement en phase de reprise, le jeune milieu offensif conserve la confiance absolue de ses dirigeants, qui lui proposent un bail longue durée s'étendant jusqu’en 2030.

Dans le sens des arrivées, l’ASSE enregistre le renfort de Lamine Sonko, un attaquant de 22 ans débarqué en provenance de Jura Sud Foot. Si le joueur arrive initialement pour venir étayer l'équipe réserve, le nouveau schéma tactique imposé par Ian Cathro axé sur un duo d'attaque et le manque d'options fiables à ce poste pourrait rapidement lui ouvrir les portes de l'équipe pro. Puissant, athlétique et particulièrement à son aise dans la prise de profondeur, le Sénégalais représente un pari à très moindre coût pour la direction stéphanoise.

Le stage de préparation de l’ASSE

Après plusieurs semaines de travail intense sur les terrains de l’Étrat, les Stéphanois franchissent un nouveau cap dans leur préparation. L'effectif s'envolera cette semaine pour un stage à Divonne-les-Bains, une étape charnière destinée à souder le groupe et à monter d'un cran sur le plan de l'intensité physique. Ce rassemblement sera rythmé par deux tests majeurs : un premier mercredi face à Lausanne-Sport (D1 Suisse), suivi d'un choc très attendu samedi contre Venise, tout juste promu en Serie A. Un programme copieux pour jauger le niveau réel des Verts à l'approche de la compétition.

Pour ce déplacement dans l'Ain, Ian Cathro a convoqué un groupe élargi de 27 joueurs. Malgré cet effectif pléthorique, plusieurs absences notables sont à signaler. D'un côté, Jaber, Lamba, El Jamali, Palenberg et N’Guessan poursuivent leur protocole de reprise et restent à la maison pour parfaire leur condition physique. De l'autre, les enjeux du mercato expliquent d'autres absences : Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek, Mickaël Nadé et Igor Miladinovic sont restés dans le Forez, en attente d'un départ souhaité ou imminent. Une semaine résolument clé pour poser les fondations de la future saison stéphanoise.