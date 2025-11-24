Ancien joueur de l’ASSE, Arnaud Nordin estime que Lucas Stassin est indispensable à la dynamique stéphanoise et espère que l’avant-centre restera cet hiver. Alors que le mercato s’annonce sensible, ses déclarations soulignent l’importance du buteur belge dans la course à la montée.

Dans son entretien pour Top Mercato, Arnaud Nordin n’a pas seulement évoqué son attachement pour l’AS Saint-Étienne. L’ancien attaquant formé dans le Forez a profité de l’occasion pour livrer un avis clair sur Lucas Stassin et sur ce que représente l’avant-centre belge dans le contexte de la saga "Lucas Stassin partira-t-il au mercato d'hiver ?". À 20 ans, le buteur est déjà considéré comme l’un des profils les plus complets de l’effectif. Recruté à l’été 2024 en provenance de Westerlo, il s’est rapidement imposé avant de connaître un passage plus délicat à l’automne. Ce recul temporaire dans la hiérarchie n’empêche pas l’ex-Vert d’être catégorique : « Je pense que c’est un super joueur, un vrai numéro 9, capable de marquer et de faire marquer. Avec le ballon, il est très bon, pied droit, pied gauche. De la tête aussi. C’est leur numéro 9, leur attaquant, leur joueur star. J’espère pour eux qu’il va rester au mercato hivernal parce que je pense qu’il peut vraiment les aider à remonter. » Un regard extérieur qui souligne l’influence que pourra encore avoir Lucas Stassin dans la seconde partie de saison.

Stassin : Un dossier sensible pour l'ASSE

L’analyse de Nordin arrive dans un moment où le dossier Stassin constitue l’un des points les plus sensibles de l’hiver. Meilleur buteur du club lors de la saison 2024-2025, le Belge reste un joueur déterminant par sa capacité à jouer en pivot, à attaquer la profondeur et à peser dans la surface adverse. Sa valeur marchande s’est envolée et l’ASSE a refusé plusieurs offres importantes l’été dernier, venues de France comme de l’étranger. Le joueur voulait alors partir pour se rapprocher de son objectif : intégrer la liste belge pour la Coupe du monde 2026. Son entourage avait également manifesté sa déception face à l’impossibilité d’activer un transfert, malgré des propositions élevées. Depuis, le climat s’est apaisé sans devenir totalement neutre : Stassin n’a pas forcé un départ, mais continue de laisser entendre qu’il reste attentif aux opportunités. Sportivement, il a perdu sa place à l’automne face à Duffus. Pour le staff, cela ne change rien : il demeure l’attaquant le plus complet de l’effectif et un élément essentiel dans la gestion d’un championnat serré.

Un maintien indispensable pour les ambitions stéphanoises

Dans le contexte actuel, un départ de Lucas Stassin compromettrait la trajectoire sportive d’une équipe engagée dans la course à la montée. C’est précisément ce que souligne, entre les lignes, Arnaud Nordin. L’ASSE ne veut pas fragiliser son secteur offensif en pleine saison et n’a aucune intention de vendre cet hiver. Aucun club n’a fait d’offre concrète pour l’instant, mais plusieurs formations continuent de suivre le joueur. Garder Stassin jusqu’à la fin de l’exercice apparaît comme une nécessité pour maintenir la dynamique des Verts, qui auront besoin de profondeur, de variété et de justesse dans les zones décisives. Le dossier Stassin, s’il venait à s’emballer, pourrait créer un déséquilibre dont l’équipe se passerait volontiers. En insistant sur la nécessité de conserver le Belge, Nordin confirme ce que tout le monde sait : l’ASSE a plus à perdre qu’à gagner en ouvrant la porte à un départ. L’ex-Vert rappelle ainsi, par son analyse, que ce profil capable de faire basculer des rencontres est rare en Ligue 2 et encore plus rare en plein hiver. Alors, partira ou partira pas ? La tendance va dans le sens d'un statu quo, en espérant retrouver le Stassin de 2024/25 très prochainement...