Mahmoud Jaber, milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne, a été convoqué par Ran Ben Shimon pour participer aux deux prochaines rencontres de la sélection israélienne. L’équipe nationale disputera un match amical contre la Lituanie le jeudi 13 novembre à 18h00 avant de se déplacer à Chisinau pour défier la Moldavie le dimanche 16 novembre à 20h45 dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026.

Auteur d’un début de saison sérieux avec les Verts, Jaber confirme son statut de cadre en sélection. Comme c'est également le cas à l'ASSE, le joueur formé au Maccabi Haïfa, aujourd’hui âgé de 26 ans, s’est imposé comme un élément fiable et régulier dans le dispositif de Ran Ben Shimon. Son intelligence de jeu et sa capacité à équilibrer le milieu en font une option précieuse dans un groupe israélien en pleine transition, où figurent notamment Oscar Gloukh, Dan Biton ou encore Dor Peretz.

Mahmoud Jaber en sélection pour se relancer sur la scène internationale

Cette convocation s’inscrit toutefois dans un contexte marqué par plusieurs absences importantes. Le sélectionneur doit composer sans Manor Solomon, touché au dos, sans Daniel Peretz, le gardien du Bayern Munich, absent pour raisons personnelles, sans Thai Bribo, dont l’épouse doit accoucher, et sans Muhammad Abu Fani, victime d’une blessure au genou. Ces forfaits devraient offrir davantage de responsabilités à Jaber, qui pourrait bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent au cours de cette fenêtre internationale. Pour rappel, le stéphanois était reparti de la sélection, blessé, lors du dernier regroupement d'octobre.

Pour Israël, l’enjeu est désormais de bien finir l’année et de conclure sur une note positive après une campagne de qualification compliquée. Le staff souhaite s’appuyer sur un noyau mêlant jeunesse et expérience afin de préparer la suite du projet sportif. De son côté, Mahmoud Jaber aura l’occasion d’enchaîner les minutes, de renforcer son rôle au sein du groupe et de revenir à Saint-Étienne avec de la confiance avant la reprise de la Ligue 2.