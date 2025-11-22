À l’issue d’une rencontre disputée entre Nancy et l’AS Saint-Étienne, les entraîneurs Eirik Horneland et Pablo Correa se sont exprimés devant les caméras de beIN Sports. Le Norvégien a livré son analyse suite à la victoire des Verts (2-1). En face, le technicien lorrain a également commenté la prestation de ses hommes. Retour sur les principales déclarations des deux coachs après cette journée de Ligue 2.

Pablo Correa (Nancy) : "Il y a des regrets, parce qu’on se rend compte qu’un seul but fait la différence. Si nous avions mené 3–0 — et nous n’en étions pas loin — nous aurions forcément moins de frustration. Mais au final, on voit bien que le premier but est entaché d’un hors-jeu évident. Il faut le reconnaître en regardant les images. Cela fait partie du football, même si c’est quelque chose qui se répète. C’est normal que ce soit difficile pour une équipe comme la nôtre, surtout dans notre situation.

Si je reviens sur notre prestation, on a joué d’égal à égal, avec nos qualités et nos défauts. On voulait gêner Saint-Étienne, et j’aurais aimé qu’on joue un peu plus simple dans nos attaques, parce qu’il y avait de la place. Mais lorsque vous traversez une période compliquée, il est difficile de se libérer totalement. Le penalty nous a presque relancés, on l’a vu : une fois libérés, nous sommes capables de mettre en difficulté n’importe quelle équipe."

Pablo Correa : "Concernant le penalty, je dois être honnête : je n’ai rien vu sur le moment"

"Concernant le penalty, je dois être honnête : je n’ai rien vu sur le moment. Avec le froid, l’émotion, tout va très vite. C’est aussi une situation très difficile à juger pour l’arbitre, surtout en fin de match et avec un tel enjeu. Nous avons aussi une mauvaise expérience récente avec l’arbitrage, mais je ne dis pas qu’il y a eu intention. Ce sont des décisions qui pèsent lourd. Et pour ceux qui estiment que l’écart entre les équipes se joue uniquement là-dessus, je pense que la différence réelle entre les deux formations est plus importante qu’un simple but.

Nous avons tout de même des motifs de satisfaction, notamment grâce à deux jeunes issus de notre centre de formation qui ont répondu présent.

Il est normal que les joueurs soient crispés. Vous pouvez tout donner et avoir le sentiment de ne rien récolter. La qualité de nos sorties de balle, de notre jeu, de nos mouvements dépend beaucoup de la confiance. Même si nous travaillons énormément, l’espace pour nous exprimer reste réduit. Nous savions que Saint-Étienne allait nous presser — c’est une équipe qui sait très bien le faire. Il faut se donner les moyens d’y répondre. La seconde période nous servira au moins à comprendre que nous sommes capables de proposer autre chose."

Horneland (ASSE) : "Nous n’avons pas encore la régularité nécessaire"

Eirik Horneland (ASSE) : "C’est une victoire importante, dans un match qui l’était tout autant. Nous avions besoin de ces points-là, mais nous avions aussi besoin de montrer une vraie performance. En deuxième mi-temps, nous n’avons pas été au niveau requis. Menant 2-0, il fallait tuer le match, aller chercher le troisième puis le quatrième but, au lieu de laisser l’adversaire revenir. C’est ce qui a fait naître du stress.

Par moments, nous avons manqué de vitesse et perdu la structure de notre milieu. Nous nous sommes trop écartés, trop installés dans la largeur, alors que nous aurions dû rester plus proches les uns des autres, trouver le joueur libre et attaquer davantage la profondeur. Nous avons manqué de sérieux dans cette seconde période."

Horneland : "Je suis agacé. Très agacé même"

Nous n’avons pas encore la régularité nécessaire, que ce soit dans le jeu ou dans l’attitude. Quand nous jouons vers l’avant, quand nous sommes verticaux, on voit bien que nous savons faire. Mais dès que nous menons 2–0, on montre un visage complètement différent, plus irrégulier. Il faut être plus constant, à l’entraînement comme en match. Il faut plus de sérieux dans tout ce que nous faisons.

Oui, je suis agacé. Très agacé même. Le résultat compte, évidemment, mais la manière aussi. Cette équipe devrait beaucoup mieux jouer que ce qu’elle a montré aujourd’hui. Nous devons être plus réguliers dans nos prestations, plus sérieux dans notre manière d’aborder les matches, créer davantage d’occasions et en concéder beaucoup moins. Il y a beaucoup de travail. Le résultat me va ; le reste, beaucoup moins."