Le stade Geoffroy-Guichard accueillait ce samedi soir une affiche attendue entre l’ASSE et Nancy, à l’occasion de la 15ᵉ journée de Ligue 2. Les deux équipes se sont livrées un véritable bras de fer qui a vu les Stéphanois l'emporter (2-1). À l’issue de la rencontre, quelques joueurs ont livré leurs premières impressions au micro de beIN Sports. Réactions à chaud côté Nancéiens et Stéphanois.

Teddy Bouriaud (Nancy) : « On est frustrés parce que, dans l’ensemble, on fait un match cohérent. On se procure plusieurs occasions, donc oui, il y a de la frustration ce soir. On avait la possibilité de casser cette spirale négative.

Il n’y a aucun doute : on reste tous solidaires, tous ensemble, et on va continuer à travailler pour ramener des points la prochaine fois. On a de la qualité dans l’effectif, alors on doit poursuivre dans ce sens pour enfin engranger. »

Florian Tardieu (ASSE) : "Après la première mi-temps, on doit se mettre à l’abri"

Florian Tardieu (ASSE) : « C’est toujours bien de marquer, mais ce que je retiens surtout, c’est la victoire. Ça a été compliqué. Après la première mi-temps, on doit se mettre à l’abri. J’ai deux occasions, je dois faire mieux. On doit tuer le match, sinon on se fait peur. On le sait : le troisième but, c’est souvent celui qui fait basculer. On ne le met pas, ils reviennent au score, et forcément on doute un peu. Mais on prend les trois points, on repasse deuxième, et c’est ça qu’on retient.

On n’est jamais à l’abri d’un ballon long ou d’un coup de pied arrêté en fin de match. En face, il y a des joueurs au gabarit imposant. On doit apprendre à tuer les rencontres, comme on a pu le faire contre Rodez ou Troyes, en mettant le troisième but puis le quatrième. Aujourd’hui, j’ai l’occasion de mettre le deuxième, je dois être plus tueur dans la surface. »