À deux jours de retrouver le Chaudron, face à Nancy pour la 15ème journée de Ligue 2, Mickaël Nadé s'est présenté en conférence de presse avant la rencontre. Le défenseur formé à l'ASSE a succédé à Eirik Horneland devant les médias. Extraits.

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison en Ligue 2 (1 242 minutes jouées sur 1 260), Mickaël Nadé s'est présenté en conférence de presse jeudi 20 novembre. À quelques heures du match de la 15e journée de Ligue 2 entre l'ASSE et Nancy, le défenseur stéphanois est revenu sur sa première partie d'exercice 2025-2026. L'occasion de revenir sur les nombreux compères de défense central qu'il a eu cette saison, ou sur des lacunes qu'il conserve dans son jeu.

Mickaël Nadé (défenseur de l'ASSE) : (Le seul qui ne se blesse pas en défense ?) "Non, on va dire que j’ai eu un peu de chance par rapport aux autres. Après, je suis très content de faire partie du onze de départ à chaque match, et c’est bénéfique pour moi. "

(Le fait d'avoir un partenaire de défense différent chaque semaine) "J’essaie de m’adapter à celui avec qui je vais jouer. Et la personne à côté de moi aussi, on essaie d’être complémentaires pour avoir une bonne défense. C’est également ce que le coach nous demande : il essaie de mettre quelqu’un qui peut compenser mes défauts, et vice-versa. Pour l’instant, ce n’est pas trop mal, que ce soit avec Chico (Lamba), (Kévin) Pedro ou (Maxime) Bernauer. Je pense que jusque-là, ça s’est plutôt bien passé."

"En tant que joueur, tu dois constamment réfléchir et essayer de t’adapter"

Mickaël Nadé (défenseur de l'ASSE) : (Sur sa gestion de la profondeur que peut lui reprocher Eirik Horneland) "Oui, c’est quelque chose sur lequel je travaille. Après, c’est vrai que notre jeu est vraiment porté vers l’avant, donc on laisse pas mal d’espace. Et pour moi, parfois, avec l’intensité du match, c’est un peu difficile. Mais j’y travaille, et j’espère corriger ça très vite."

(Jouer dans une équipe qui domine autant, une première pour Nadé) "Oui, c’est nouveau pour moi. J’essaie de m’adapter au maximum. Mais on ne peut pas toujours tout bien faire, donc j’essaie d’effacer mes défauts. Il faut savoir s’adapter à chaque système. En tant que joueur, tu dois constamment réfléchir et essayer de t’adapter. Pour moi, ce n’est pas un problème, même s’il m’arrive d’avoir quelques difficultés. Ce n’est pas un souci."

(Sa vision du match face à Nancy) "On va l’aborder avec sérieux. On sait qu’on n’a pas tout bien fait, mais on a eu la chance de gagner à Troyes. Et en Coupe de France, il faut continuer sur cette lancée et ne pas se relâcher, tout simplement. "