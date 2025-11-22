Ce samedi, l’ASSE retrouve le championnat de Ligue 2 après un week-end de Coupe de France. Cette rencontre face à Nancy est également l’occasion de retrouver un adversaire que les Verts n’ont plus reçu depuis décembre 2016 ! Retour sur la dernière venue des lorrains à Geoffroy Guichard.

De retour en Ligue 2 cette saison, l’AS Nancy Lorraine va retrouver l’ASSE, qu’elle n’avait plus croisée depuis sa relégation lors de la saison 2015-2016 de Ligue 1.

À quelques jours de Noël, l’ASSE accueille Nancy le mercredi 21 décembre 2016, avant la trêve hivernale. Christophe Galtier est privé de Stéphane Ruffier, blessé, et Jessy Moulin, suspendu pour cette partie. C’est donc Anthony Maisonnial qui garde les buts stéphanois lors de cette partie !

L’ASSE incapable de trouver la solution

Si le Chaudron espère que les stéphanois ramèneront 3 points de plus sous le sapin, tout ne se passera pas comme souhaité. Les stéphanois dominent à l’image d’un Romain Hamouma en jambe. L’ancien Caennais trouve Monnet-Paquet d’entrée de jeu qui ne parvient pas à tromper Tchernick. Dès l'entame de match, l'ailier stéphanois avait une opportunité en or d'ouvrir le score.

Après avoir initié la première occasion de la rencontre, Romain Hamouma va se procurer quelques situations, mais trouve également le portier nancéien sur chacune de ses tentatives. En seconde période, les Verts ne parviennent pas à trouver la faille, mais vont obtenir un coup de pouce de leurs adversaires. Erick Cabaco est expulsé à l’heure de jeu après un tacle en retard sur Romain Hamouma qui partait au but. L’ASSE a désormais 30 min pour faire la différence à 11 contre 10.

Finalement, en supériorité numérique, l’ASSE ne parvient pas à faire la différence. La rencontre se termine donc sur le triste score de 0-0. Seul point positif, Anthony Maisonnial signe un clean sheet pour sa 1ʳᵉ titularisation avec les Verts. Le portier stéphanois n'a pas eu énormément de travail, mais a su répondre présent, notamment face à une tentative lointaine de Youssef Aït Benasser, qui portera le maillot Vert quelques saisons plus tard.

Après la rencontre, l’entraîneur de l’ASSE, Christophe Galtier se plaindra de l’état de la pelouse du Chaudron pour justifier le faible niveau de jeu affiché. L’ancien adjoint d’Alain Perrin affirmera que la pelouse de Geoffroy Guichard est indigne d’un terrain d’un club de Ligue 1 qui joue la Coupe d’Europe.