Arnaud Nordin : l’ancien ailier des Verts, désormais à Mayence, s’est confié sur son club formateur, sur la saison actuelle et sur le match contre Nancy, un adversaire qu’il connaît aussi très bien.

Dans cette interview accordée à Top Mercato, Arnaud Nordin n’a pas caché le lien fort qui le relie encore au club où il a grandi et disputé 148 matchs entre 2016 et 2022. Suivant régulièrement les Verts malgré son départ en Bundesliga, l’ailier de 27 ans a livré une analyse sincère de la saison actuelle. Pour lui, l’équipe d’Eirik Horneland assume logiquement son statut : « Les gens disent l’ogre de la L2 parce qu’ils ont plus de moyens que les autres. Est-ce qu’ils doivent s’excuser d’avoir plus d’argent que les autres ? Je ne pense pas. »

Nordin évoque sans détour l’impact financier du club, mais estime surtout que l’essentiel se joue sur le terrain : profiter de cette structure renforcée pour viser immédiatement la montée. Il l’exprime clairement : « J’espère qu’ils vont monter aussi. J’espère qu’ils monteront directement avec Montpellier ! »

Toujours connecté au vestiaire stéphanois, il explique suivre plusieurs joueurs qu’il connaît bien : Mickaël Nadé, Aymen Moueffek mais aussi Irvin Cardona. Une proximité qui nourrit son attachement persistant au club : « Je les suis toujours bien sûr. Je regarde leurs matchs dès que je le peux. » Pour l’ancien numéro 18 des Verts, l’ASSE reste un morceau de vie, un environnement où il dit avoir connu tout simplement « des souvenirs incroyables ».

Les souvenirs d’Arnaud Nordin et son regard sur Nancy avant samedi

Interrogé sur sa carrière à Saint-Étienne, Arnaud Nordin revient avec émotion sur ses six années dans le Forez. Il y évoque un attachement profond, presque familial, né dans une ville à laquelle il doit énormément : « Saint-Étienne, c’est incroyable. C’est une ville super attachante, les gens vivent pour le football. J’ai eu mon permis là-bas, j’ai eu mon bac là-bas. » Le souvenir du stade, de l'ambiance et du rapport unique entre l’équipe et ses supporters reste intact. Pour lui, l’ASSE fait partie des lieux qui ont marqué sa vie.

L’ancien Vert a également donné son avis sur Nancy, adversaire de l’ASSE ce samedi. Prêté là-bas en 2017-2018, Nordin garde un très bon souvenir du club lorrain : « Pour moi, Nancy a toujours été un club de niveau L1-L2. » Heureux de les voir remonter, il souligne la présence de plusieurs connaissances dans l’effectif, notamment Nicolas Saint-Ruf ou Cazim Suljic. Mais il évoque surtout son amitié avec Faitout Maouassa : « On s’est souvent au téléphone. Je suis très content pour eux qu’ils soient remontés. »

Dans la perspective du match de samedi, Nancy est selon lui un club qui a retrouvé sa place naturelle dans le paysage professionnel. Une équipe prête à jouer son rôle dans une Ligue 2 très disputée, mais qui doit composer avec un adversaire stéphanois très ambitieux.