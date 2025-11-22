Battues par Strasbourg cette semaine, les joueuses de l'ASSE s'apprêtent à recevoir le Paris Saint-Germain ce dimanche à 15h au Stade Salif Keita. Face aux secondes de l'Arkema Première Ligue, les Stéphanoises auront fort à faire !

Reportée à cause des conditions climatiques, la seconde partie de la rencontre entre Strasbourg et l'ASSE s'est conclue par une défaite 2-0. À 11 contre 10, les Vertes avaient pourtant une très belle occasion de recoller à leur adversaire. Malheureusement, ce résultat a de lourdes conséquences, puisqu'elles restent 11ᵉ du championnat de l'Arkema Première Ligue.

Recréer une dynamique positive pour l'ASSE

Il faudra alors être capable de répondre rapidement sur le terrain. En difficulté lors du début de saison, l'ASSE retrouvaien des couleurs ces dernières semaines (nul contre Le Havre, victoire face à Montpellier et Grenoble). Avant le dernier match, Sébastien Joseph indiquait connaître l'importance de cette semaine :

"En revanche, la date nous convient plutôt bien, puisque nous recevons le Paris SG dimanche, avant une trêve internationale et un déplacement à Lens le vendredi 5 décembre."

Le PSG, une équipe imprenable ?

Secondes de l'Arkema Première Ligue, le PSG répond une nouvelle fois aux attentes cette saison ! Deuxième meilleure attaque et quatrième défense du championnat, les Parisiennes sont largement favorites pour ce match. Mais, ces dernières saisons, les joueuses de l'ASSE ont montré qu'elles étaient capables d'embêter cette équipe. En demi-finale de Coupe de France, l'an passé, c'est à la toute dernière minute que le PSG a fini par s'imposer 2-1. En l'espace de quelques mois, cette équipe stéphanoise a bien changé. Mais un exploit n'est pas à exclure...

Mais pour cela, pas de secret : il faudra que l'équipe de l'ASSE soit beaucoup plus concentrée, moins inconstante... Sans cela, tout pourrait basculer très vite.

Rendez-vous au Stade Salif Keita pour venir encourager les Vertes, qui auront bien besoin de votre soutien ce dimanche !