Plus de 12 000, supporters attendus à marcel Picot ! Voilà un chiffre qui en dit long avant ce choc de la 29e journée de Ligue 2. Après plusieurs semaines de huis clos, l'ASNL va enfin rouvrir ses tribunes face à l'ASSE … et plusieurs milliers de billets ont déjà été vendus pour la réception des Verts.

Le contexte est particulier. Suite aux incidents survenus face à Grenoble le 20 février dernier, la commission de discipline de la LFP avait ordonné la fermeture du stade. Une sanction lourde qui a privé Nancy de son public pendant plusieurs rencontres. Ce samedi, le retour des supporters tombe à point nommé pour un club en difficulté.

Car la dynamique est clairement défavorable. Nancy est 15e avec seulement 28 points. Les Lorrains restent sur six matchs sans victoire (3 nuls, 3 défaites). Une spirale négative qui les rapproche dangereusement de la zone rouge à l’approche du sprint final. Il ne reste plus que six rencontres dans ce championnat de Ligue 2, et chaque point va compter.

ASSE Nancy affluence : un pic historique déjà connu

Malgré une saison compliquée, Nancy a déjà prouvé qu’il pouvait attirer du monde. La preuve avec sa plus grosse affluence à domicile : 16 680 spectateurs lors de la réception d'Amiens en octobre dernier. Un match perdu 0-1 par les Lorrains.

En dehors de ce pic, les affluences restent très variables. Elles oscillent souvent entre 8 000 et 12 000 spectateurs. Quelques affiches ont toutefois dépassé les 10 000, notamment face à Bastia (14 091), Laval (13 114). Mais rien de comparable avec la venue des Verts, qui reste un véritable événement populaire.

Avec déjà 12 000 billets vendus pour ce nouveau duel, Nancy pourrait s’approcher, voir dépasser ses meilleures affluences de la saison. Le retour du public, combiné à l’enjeu du match, promet une atmosphère bien différente des dernières semaines. L'enceinte peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Il reste donc encore des places à vendre !

Les Verts en pleine confiance avant la dernière ligne droite

En face, l’ASSE arrive lancée. Les hommes de Philippe Montanier sont deuxièmes avec 53 points et jouent clairement la montée. Leur dynamique est impressionnante : sept matchs consécutifs sans défaite, dont six victoires.

Le dernier succès, un large 4-0 contre Annecy à Geoffroy-Guichard, remonte à deux semaines, juste avant la trêve internationale. Un détail important. Ce déplacement à Nancy marque le retour à la compétition et le début du sprint final.

Les Verts savent qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur. Troyes est leader avec 57 points, et la lutte pour la montée directe est intense.