Titulaire dès sa première convocation avec la Côte d’Ivoire espoirs, Abdoulaye Kanté affrontait à nouveau le Maroc à Rabat, ce lundi. Résumé de cette seconde opposition entre les jeunes ivoiriens et marocains.

Environ deux mois après son arrivée à l’ASSE, Abdoulaye Kanté s’est rapidement installé comme titulaire indiscutable dans l’entrejeu stéphanois. Le joueur prêté par Middlesbrough a enchaîné les bonnes prestations depuis début février. De quoi obtenir une première convocation avec les espoirs ivoiriens.

Après six mois délicats en Championship, le jeune milieu a retrouvé du temps de jeu en Ligue 2. Depuis sa venue à Saint-Étienne, Kanté s'est installé comme titulaire dès son second match avec le club ligérien

Kanté titulaire d’entrée pour sa première sélection

Appelé pour la première fois avec la Côte d’Ivoire Espoirs, Abdoulaye Kanté était titulaire jeudi à Rabat lors de la première opposition face au Maroc. Le joueur formé à Troyes à honoré sa première sélection ce jeudi, lors d’une rencontre sans but. Les marocains ont manqué un pénalty tandis que les éléphanteaux n’ont pas réussi à s’imposer malgré avoir eu les meilleures occasions.

Ce lundi soir, les deux équipes se retrouvaient pour une seconde opposition, toujours dans la capitale marocaine. Après cette rencontre, Abdoulaye Kanté retrouvera le Forez pour préparer le déplacement des Verts à Nancy, samedi soir.

Résumé

Pour cette seconde opposition, les deux équipes vont à nouveau se quitter dos à dos. Après le 0-0, les deux équipes vont se quitter sur ce score de 2-2. Alors que les marocains ont inscrit le premier but, les ivoiriens ont retourné le match avant de se faire égaliser en toute fin de match. Abdoulaye Kante a commencé la rencontre sur le banc et est entré en jeu pour sa seconde selection.