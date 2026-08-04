L'ASSE lance sa saison 2026-2027 de Ligue 2 à Sochaux, samedi 8 août (20 h 45). Comme d'habitude, les Verts pourront compter sur le soutien de leur public. Le parcage visiteur est déjà complet pour cette affiche de la première journée.

À quelques jours de la reprise de la Ligue 2, les supporters de l'ASSE sont déjà au taquet. Signe de la ferveur populaire toujours aussi forte entourant le club, le record du nombre d'abonnés a une nouvelle fois été battue par le peuple Vert. Avec 20 600 fidèles, les Stéphanois ont battu leur marque historique et celui de la Ligue 2. Une pierre, deux coups.

Une habitude pour l'ASSE

Si la fête s'annonce ainsi très belle pour la première réception de la saison le 14 août, avec la venue de Clermont à Geoffroy-Guichard, les supporters de l'ASSE vont répondre présent dès la première journée. En effet, le parcage visiteurs du déplacement à Sochaux, prévu le samedi 8 août (20h45), affiche déjà complet. Une nouvelle preuve de l'attachement indéfectible du peuple Vert à son équipe.

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🚨 OFFICIEL ! Le parcage visiteur est complet ! #FCSMASSE 👋 Bienvenue aux nombreux supporters stéphanois qui feront le déplacement à Bonal. pic.twitter.com/vOorxw2DXe — Sochito (@SochitoOff) August 2, 2026

Les supporters stéphanois seront ainsi plusieurs centaines à prendre la direction du stade Auguste-Bonal pour pousser les hommes de Ian Cathro lors de cette première journée de championnat. Une habitude pour les Verts, dont les déplacements figurent régulièrement parmi les plus suivis de France, quelle que soit la division.

Un contexte particulier à Auguste-Bonal

Par ailleurs, cette mobilisation intervient dans un contexte particulier. Côté sochalien, la rencontre est perturbée par la fermeture de la tribune Nord décidée par les instances disciplinaires, une sanction que le FC Sochaux-Montbéliard continue de contester. Malgré cette situation, l'engouement autour de cette affiche historique entre deux clubs emblématiques du football français reste intact.

Pour l'ASSE, cette rencontre marquera le véritable lancement d'une saison qui nourrit de grandes ambitions. Après une préparation estivale destinée à poser les bases du projet de jeu de Ian Cathro, les Verts veulent lancer leur exercice par une victoire. Quoi qu'il en soit, le club du Forez sera une nouvelle fois accompagné de centaines d'amoureux pour ce rendez-vous inaugural de la saison 2026-2027. Un soutien qui pourrait peser dans une rencontre déjà annoncée comme l'une des affiches de cette première journée de Ligue 2.