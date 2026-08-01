L'ASSE a conclu sa préparation estivale sur une note positive en dominant le FC Venise (4-3), samedi, à Divonne-les-Bains. Opposés à un club tout juste promu en Serie A, les Stéphanois ont confirmé leurs progrès sur le plan offensif. Jakob Breum, auteur d'un doublé, ainsi que Lucas Stassin et Adam Baallal, ont permis aux Verts de prendre le dessus malgré un retour tardif des Italiens.

Face à une équipe vénitienne invaincue depuis le début de sa préparation, avec notamment un succès face à Galatasaray, les hommes d'Ian Cathro ont rapidement affiché leurs intentions. Après plusieurs situations intéressantes initiées par Thierno Ballo et Sohaib Naïr, Jakob Breum a ouvert le score dès la 12e minute. Idéalement servi par Augustine Boakye au terme d'une longue percée, le Danois a parfaitement conclu d'un tir croisé.

Peu à peu, Venise a pris le contrôle du ballon, porté par l'activité incessante de John Yeboah. Cette domination s'est concrétisée à la 35e minute, lorsque Farji a profité d'un ballon mal repoussé dans la surface pour remettre les deux équipes à égalité.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

L'ASSE a toutefois réagi avant la pause. Encore très en vue, Jakob Breum a récupéré un ballon gagné par Maxime Bernauer avant de décocher une frappe splendide à l'entrée de la surface. Le ballon a terminé sa course sous la barre transversale, offrant un doublé au milieu offensif danois et un quatrième but durant cette préparation estivale.

Le doublé de Jakob vu de la pelouse ! 🍿 pic.twitter.com/9fSPibb7so — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 1, 2026

Les remplaçants de l'ASSE ont encore répondu présent

Comme face à Lausanne quelques jours plus tôt, Ian Cathro a procédé à plusieurs changements offensifs dès la mi-temps. Un choix rapidement récompensé. À la 50e minute, Lucas Stassin a repiqué dans l'axe avant de déclencher une frappe légèrement déviée qui a trompé Filip Stankovic.

Il suffit de 5min à Lucas Stassin pour marquer.pic.twitter.com/9XMmua5LGF https://t.co/h9rUzcB9tZ — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) August 1, 2026

Malgré ce nouveau coup dur, les Italiens n'ont jamais renoncé. Après avoir trouvé la barre transversale, Akor Adams a réduit l'écart sur penalty après une faute de João Ferreira (64e).

Plus en difficulté physiquement au fil des minutes, les Verts ont laissé davantage d'espaces à leur adversaire. Ils ont néanmoins su faire preuve d'efficacité. Parfaitement lancé par Maxime Bernauer, Adam Baallal a éliminé le gardien avant de pousser le ballon au fond des filets malgré le retour désespéré d'un défenseur (84e).

Adam Baallal participe à la fête avec un joli dribble, mais alors la passe de Bernauer et Stassin aussi c'est bien les mecs !pic.twitter.com/lr1dHa8oQ6 https://t.co/UEAzkNFtzp — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) August 1, 2026

Une fin de match mouvementée

La rencontre a encore réservé quelques rebondissements. Venise est revenu à une longueur grâce à une frappe puissante venue heurter la barre avant de franchir la ligne (89e), puis a inscrit un troisième but dans le temps additionnel.

Malgré cette fin de rencontre plus délicate, l'ASSE peut retenir de nombreux motifs de satisfaction. Les Stéphanois enchaînent un deuxième succès consécutif après leur victoire contre Lausanne et semblent gagner en confiance à l'approche de la reprise.

Porté par un Jakob Breum particulièrement inspiré et un collectif de plus en plus cohérent, le groupe stéphanois a confirmé sa montée en puissance. Reste désormais à gommer les dernières imperfections défensives avant le coup d'envoi du championnat.