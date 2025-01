Ce dimanche, l'ASSE a reçu le FC Nantes pour le premier match de la phase retour. Comme chaque semaine, la rédaction de Peuple Vert a établi les tops et flops de cette rencontre.

Battus honorablement (2-1), le week-end passé au Parc des Princes, les Verts voulaient frapper fort face à des Nantais concurrents dans la lutte au maintien. Et les hommes d’Horneland commencent balle au pied.

Une première période fermée

Les Stéphanois ont le ballon, mais ont du mal à en faire bon usage. Mathis Abline, attaquant de Nantes fait mal à la défense stéphanoise. Et sur une grossière erreur, Nantes va ouvrir le score. Appiah est contré par Simon qui file au but. 1-0 pour les Canaris sur leur première occasion du match. Les Verts auront la possession durant la suite de la première période, en vain.

Une réaction en deuxième

À peine rentrés des vestiaires, les Verts mettent la pression. Fomba fait un énorme boulot au milieu et sert parfaitement Nguessan qui se présente seul face à Anthony Lopes, mais ça passe juste à côté. À l’heure de jeu Horneland réagit et effectue de nombreux changements avec Boakye, Tardieu, Amougou.

Boakye fait une excellente rentrée. Et est récompensé en fin de rencontre. Le Ghanéen envoie un missile au niveau des 30 mètres qui finit au fond des filets. 1-1 à cinq minutes de la fin. Le score ne bougera plus malgré une dernière frayeur bien gérée par Larsonneur en fin de rencontre.

Les tops de l'ASSE

Les entrants

Ils sont 5 à être rentrés : Amougou, Tardieu, Miladinovic, Cornud et Boakye. Tous auront apporté du sang neuf et métamorphosé l’ASSE en seconde période. Plus offensifs et plus conquérants dans les duels, les remplaçants auront largement contribué au match nul obtenu en fin de rencontre.

Augustine Boakye

C’est en très grande partie grâce à lui que les Verts ont obtenu un point ce dimanche après-midi. Auteur d’une superbe frappe, l'attaquant stéphanois, entré en cours de jeu, a inscrit son troisième but de la saison. Et les 3 ont été inscrits depuis l’arrivée d’Eirik Horneland !

Les flops de l'ASSE

Les coups de pieds arrêtés

Les Verts auront obtenu 7 corners, face à Nantes, ce dimanche. Mais aucun n’a créé du danger dans la défense adverse. Il faudra rectifier le tir et vite, car les coups de pieds arrêtés sont loin d’être un secteur à négliger.

Un manque de justesse dans les derniers mètres

Saint-Étienne a manqué de justesse et de lucidité pour amener le danger devant le but nantais et essayer d’arracher les trois points de la victoire. Les passes sont parfois mal données et à contretemps, c'est donc sans difficulté que les Nantais ont récupéré les ballons. À Auxerre vendredi prochain, il faudra faire beaucoup mieux dans les derniers mètres adverses.

Dennis Appiah

Il retrouvait son ancien club ce week-end. Dennis Appiah aligné sur le côté droit de la défense verte, avait fort à faire face à Moses Simon. Et il a malheureusement été fautif sur l’ouverture du score nantaise. Contré dans son dégagement de la tête, il a permis à Simon de lancer les siens. Heureusement, les Verts ont su revenir pour arracher un point !

Quentin Verchère