Latéral droit emblématique de la saison de la montée en 2004, Damien Bridonneau revient sur son passage à l’AS Saint-Étienne. Un parcours court, mais marqué à jamais par un but, un stade et une émotion collective.

Damien Bridonneau n’aura porté le maillot stéphanois que deux saisons, de 2003 à 2005. Mais son nom reste étroitement lié à l’un des épisodes les plus forts de l’ASSE moderne : la remontée en Ligue 1 au printemps 2004. Issu de Niort, passé par Bastia, c’est Christian Villanova qui le fait venir dans le Forez.

C’est surtout un match qui reste gravé dans sa mémoire : celui face à Châteauroux, à Geoffroy-Guichard. Ce jour-là, il marque un but décisif dans la course à la montée. « Ce but, je me le repasserai à vie. Même moi je ne m’y attendais pas. Quand j’ai vu que le ballon rentrait, j’ai explosé. Et cette ferveur du stade… c’était irréel », confie-t-il dans Tribune Verte.

Une montée vécue comme une injustice

L’histoire aurait dû se prolonger en Ligue 1. Mais à la surprise générale, Bridonneau ne dispute pas la moindre minute en première division. Il ne figure même pas sur le banc. « C’est mon plus gros regret. Je n’ai jamais joué en L1, alors que j’avais participé à deux montées. Je n’ai pas eu ma chance », explique-t-il avec une forme de résignation mêlée d’amertume. Il évoque les décisions de l’époque, le rôle d’Alain Bompard, l’arrivée d’autres joueurs à son poste. « Je n’avais rien à me reprocher, mais je n’étais plus dans les plans. Ça a été dur à avaler ».

Bridonneau : Un lien indéfectible avec le Chaudron

S’il ne retient pas de rancune, c’est parce qu’il garde un souvenir ému de la ferveur populaire. Le lien avec Geoffroy-Guichard reste pour lui un marqueur fort. « Tout le monde me dit qu’à l’époque, le Chaudron n’a jamais autant tremblé. Je suis vraiment fier d’avoir laissé cette trace, d’avoir procuré ce bonheur au Peuple Vert ». Il revient aussi sur l’ambiance unique du stade, malgré les tensions entre groupes de supporters. « À Sainté, tu ne peux pas tricher. Tu joues avec le cœur ou tu n’y joues pas ».

Une reconversion apaisée, toujours fidèle aux Verts

Aujourd’hui installé en Corse, père de quatre garçons, Damien Bridonneau reste passionné par le football et suit toujours l’ASSE avec attention. « Je regarde tous les matchs. Il y a une belle équipe cette saison. J’espère vraiment qu’ils vont faire ce qu’on n’a pas réussi à faire en 2004 : durer en Ligue 1 ». Malgré la frustration de ne pas avoir goûté à l’élite, il garde surtout en tête les bons souvenirs. « Ce but, cette montée, cette communion… je ne les oublierai jamais. Ce sont des moments pour lesquels on joue au foot ».