Cette semaine, l’AS Saint-Étienne (ASSE) a retrouvé le chemin de l’entraînement à L’Étrat après une parenthèse, notamment marquée par les fêtes de Noël. Les Verts se projettent désormais vers leur prochain rendez-vous, prévu ce samedi soir face au Mans. À quelques jours de cette échéance, Eirik Horneland espère pouvoir étoffer un effectif régulièrement mis à mal par les blessures. Plusieurs retours se précisent avant ce déplacement.

Depuis le début de la saison, l’entraîneur norvégien doit composer avec une infirmerie bien remplie. Une situation récurrente qui l’a empêché, jusqu’ici, d’aligner deux fois de suite le même onze de départ. Les absences se succèdent et perturbent la continuité recherchée par le staff de l'ASSE.

Joshua Duffus et João Ferreira ont travaillé à part lors de la séance du 29 décembre. Les deux recrues estivales n’étaient pas disponibles pour le dernier match de l’année 2025. Le premier ne devrait pas retrouver la compétition avant la fin janvier, selon son entraîneur. Blessé à la cheville depuis début décembre, Ebenezer Annan avait également manqué le déplacement à Nice. Le Ghanéen a repris la course ce lundi, aux côtés de Duffus et Ferreira.

Moueffek et Cardona de retour pour Le Mans - ASSE ?

La reprise a toutefois été marquée par quelques bonnes nouvelles. Chico Lamba continue de se rapprocher d’un retour. Opéré des adducteurs début octobre, le défenseur portugais a repris l’entraînement collectif depuis peu. Une option supplémentaire pour la défense stéphanoise, même si sa présence au Mans demeure incertaine, le staff préférant éviter toute prise de risque prématurée. L'ASSE souhaite que son défenseur soit totalement apte physiquement avant de l'inviter à rejouer en Ligue 2.

Touché face à Bastia, Irvin Cardona, forfait contre Nice, a retrouvé le chemin de l’Etrat cette semaine. De son côté, Aïmen Moueffek, absent depuis plusieurs semaines, était présent au collectif ce mardi. Leur participation au déplacement au Mans reste envisageable.