La Ligue 2 bat des records de buts depuis cinq saisons. Avec une moyenne en forte hausse, le championnat devient de plus en plus spectaculaire. L’ASSE n’est pas en reste.

La tendance se confirme année après année : la Ligue 2 devient une véritable machine à buts. Le millésime 2025-2026, encore en cours, s’annonce comme l’un des plus prolifiques. Avec 384 buts inscrits en 17 journées, soit 2,51 buts par match, la dynamique offensive se poursuit à un rythme élevé. Si l'on regarde l'année civile 2025, le nombre de buts marqué est de 822.

Et cette évolution ne date pas d’hier. Sur les cinq dernières saisons, le nombre de buts n’a cessé d’augmenter ou de se maintenir à un niveau élevé, avec une hausse nette de l'efficacité offensive depuis 2023.

Une moyenne de buts en nette hausse

Voici les chiffres clés de la Ligue 2 :

2025-2026 (mi-saison) : 384 buts / 153 matchs = 2,51 buts/match

2024-2025 (18 clubs, 306 matchs) : 789 buts = 2,58 buts/match

2023-2024 (20 clubs, 380 matchs) : 934 buts = 2,46 buts/match

2022-2023 (20 clubs, 380 matchs) : 916 buts = 2,41 buts/match

2021-2022 (20 clubs, 380 matchs) : 868 buts = 2,28 buts/match

La tendance est claire : la Ligue 2 devient de plus en plus spectaculaire, avec un nombre de buts toujours plus nombreux.

Les clubs les plus prolifiques… et l’ASSE dans tout ça ?

Sur cette période de cinq saisons, plusieurs équipes se sont illustrées par leur régularité offensive. L'ASSE qui a connu la Ligue 2 en 2022-2023, 2023-2024 et 2025-2026 fait partie des équipes qui marquent le plus. 35 en 2025-2026 (en cours), 48 en 2023-2024 et 63 en 2022-2023. Cette statistique, met également en lumière que ce n'est pas forcément l'équipe qui marque le plus qui monte. Meilleure attaque du championnat en 2022-2023, les Verts avaient terminé 8ème. La saison suivante, l'ASSE 3ème n'avait que la 10 ème attaque de Ligue 2.

Une Ligue 2 transformée

Cette explosion du nombre de buts en Ligue 2 reflète aussi un changement de philosophie globale. Pressing haut, transitions rapides, moins de calculs. Les équipes jouent pour gagner, parfois au détriment de l’équilibre défensif.

Un constat qui renforce l’attractivité du championnat, de plus en plus suivi. Pour l’ASSE comme pour ses concurrents directs, il faudra continuer à marquer… tout en apprenant à mieux défendre.