Yvann Maçon, l’arrière polyvalent de l’AS Saint-Étienne (ASSE), vit une période délicate depuis plusieurs mois. Entre blessures, transfert avorté et faible temps de jeu, son avenir dans le Forez s’est nettement assombri. Le latéral pourrait rebondir en Grèce lors de ce mercato d'hiver selon une source locale.

La saison passée, Yvann Maçon a été fortement impacté par une blessure au ménisque qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Il a dû subir une opération qui l’a tenu à l’écart et limité sa présence dans le groupe stéphanois. Cette indisponibilité a été un coup dur pour le joueur, déjà en quête de stabilité après des périodes de prêt et des hauts et des bas dans sa carrière à l'ASSE.

Un transfert avorté au Servette FC après une visite médicale manquée

L’été dernier, Maçon semblait pourtant sur le point de tourner la page stéphanoise. Un accord avait été trouvé entre l’AS Saint-Étienne et le Servette FC pour un transfert du latéral en Suisse. Les discussions étaient avancées, et Maçon s’était rendu à Genève pour finaliser son arrivée.

Mais l’affaire a connu un coup d’arrêt brutal. Lors de la visite médicale traditionnelle, des réserves sont apparues, liées notamment à ses antécédents physiques. Le Servette a alors décidé de ne pas concrétiser le contrat. Maçon est ainsi retourné à Saint-Étienne sans avoir signé, laissant planer un doute sur sa condition et son avenir.

Écarté du groupe à Aix-les-Bains et temps de jeu réduit

La situation s’était encore compliquée lors du stage de préparation de l’équipe à Aix-les-Bains. Yvann Maçon a été écarté du groupe professionnel, signe que l’entraîneur Eirik Horneland ne le considérait pas comme un élément essentiel de son projet pour la saison 2025-2026.

Sur le terrain, le faible temps de jeu du Guadeloupéen reflète cette réalité. Yvann Maçon n’a quasiment pas été aligné avec l’équipe première cette saison. Il a disputé seulement quelques minutes réparties sur quatre rencontres toutes compétitions confondues, avec une seule titularisation, face au Mans.

Aujourd’hui, Maçon est toujours lié à l’AS Saint-Étienne jusqu’en 2027, mais son rôle dans l’équipe est clairement marginalisé. Un départ dans ce mercato n'est clairement pas a exclure.

Maçon vers la Grèce comme premier mouvement du mercato ?

Pas vraiment dans les plans de l'ASSE, Yvann Maçon pourrait quitter le Forez dans ce mercato d'hiver. L'AEL Larissa pourrait récupérer le latéral stéphanois en prêt a en croire les informations du média grec, Crimson Hub, spécialisé sur le club de Larissa. Si l'information est à prendre avec des pincettes, le média affirme que le joueur va prochainement rejoindre la Grèce. Affaire à suivre...