Auteur d’une courte entrée en jeu face à Montpellier, Aïmen Moueffek a salué la solidité et le réalisme de l’ASSE, victorieuse 2-0 avant la trêve internationale. Un succès important qui permet aux Verts de rester leaders ex æquo de Ligue 2.

L’AS Saint-Étienne n’a pas tremblé samedi soir face à Montpellier. Dans un stade de la Mosson bien rempli, les hommes d’Eirik Horneland ont rapidement pris les devants grâce à une entame pleine d’intensité et de maîtrise. Deux buts inscrits dès la première demi-heure ont scellé le sort du match et permis aux Stéphanois de gérer sereinement la suite de la rencontre.

Remplaçant au coup d’envoi, Aïmen Moueffek a pu savourer cette victoire depuis le banc avant d’effectuer son entrée dans les dernières minutes. En zone mixte, le milieu formé au club a souligné l’importance de ce départ canon : « Nous avons marqué tôt dans la rencontre. On voulait rapidement pousser un adversaire qui a tout fait pour nous poser des problèmes. En marquant ces deux premiers buts, c’était réussi. »

Moueffek souligne l’importance du résultat avant la trêve

Pour le joueur de 24 ans, cette victoire revêt une importance particulière. Elle intervient à un moment clé, juste avant la trêve internationale, souvent propice aux bilans intermédiaires. « Il était important de gagner avant la trêve. Mission accomplie ce soir avec les trois points pris », a-t-il déclaré avec satisfaction.

Ce succès confirme la dynamique positive des Verts, solides co-leaders du championnat après neuf journées. Mais le milieu stéphanois garde la tête froide : « En championnat, nous sommes premiers ex æquo après neuf journées, c’est une bonne chose, mais les équipes autour de nous gagnent aussi. Une saison, c’est long, on le sait. »

La régularité, clé du succès pour l’ASSE

L’analyse de Moueffek rejoint celle de son entraîneur : la constance sera le maître-mot dans les semaines à venir. Avec une défense retrouvée, une animation offensive efficace et un collectif de plus en plus soudé, l’ASSE a posé des bases solides pour viser haut.

Les supporters, eux, peuvent savourer : les Verts bouclent cette première partie de saison sur une belle série et confirment leur ambition de jouer les premiers rôles.

Prochain rendez-vous après la trêve : une réception du Mans, surprenant promu, où il faudra confirmer ce statut de co-leader.