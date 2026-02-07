Ce samedi soir à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne recevait Montpellier à l’occasion de la 22e journée de Ligue 2. Une rencontre attendue, marquant les débuts de Philippe Montanier sur le banc stéphanois, dans un contexte de forte pression sportive après plusieurs semaines compliquées. Les Verts avaient l’opportunité de se relancer face à un concurrent direct, quelques heures après des résultats favorables dans la course à la montée. À l’issue de la rencontre, remportée par les Verts, les joueurs se sont présentés au micro de beIN Sports pour livrer leur analyse à chaud et revenir sur les enseignements de ce premier match sous une nouvelle ère.

Julien Laporte (Montpellier) : "Ils se procurent deux ou trois situations, mais dans l’ensemble, c’est un match assez fermé. En seconde période, ils ont un peu accentué la pression, mais je nous sentais encore bien dans le match. À chaud, c’est toujours difficile de réagir, mais on encaisse encore sur un coup de pied arrêté. Ça fait, je crois, le quatrième dans la semaine. C’est beaucoup trop si on veut exister dans ce genre de rencontres. Surtout après avoir joué mercredi, avec seulement deux jours de récupération, on ne peut pas se permettre de concéder des buts comme ça. On se le répète pourtant, donc c’est forcément frustrant.

On a vu à Nice ce qu’est le très haut niveau. Je pense qu’on est en train de le découvrir, notamment chez plusieurs jeunes joueurs de notre groupe. On s’est mis en alerte, mais ça ne suffit pas. Il faut réussir à élever encore ce curseur d’exigence, parce que ce soir, je pense qu’on peut au moins repartir avec un 0-0. Et vu le scénario du match, s’il était resté à 0-0, on aurait sans doute eu l’occasion de les punir. Il y a donc beaucoup de regrets, même si on a été un peu dominés. Beaucoup de regrets, parce que je suis convaincu qu’il y avait vraiment la place pour faire quelque chose."

Nadé (ASSE) : "Très satisfaits de l’état d’esprit affiché"

Mickaël Nadé (ASSE) : "Le plus important, c’était de renouer avec la victoire. Je suis très content pour Julien. C’était sa première dans le Chaudron et ça peut nous faire du bien collectivement. Ils ont peut-être une occasion, mais Gauthier réalise l’arrêt. Globalement, on est très satisfaits de l’état d’esprit affiché par l’équipe aujourd’hui. Il y a un nouveau coach, une nouvelle énergie. À nous de l’exploiter, notamment avec l’appui du public, pour aller chercher notre objectif."