L’AS Saint-Étienne accueillait Montpellier ce samedi soir à Geoffroy-Guichard, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 2. Une rencontre importante pour les Verts, dans un contexte sportif tendu et pour la première de Philippe Montanier sur le banc stéphanois. À l’issue du match, remporté par les Verts sur le score de un but à zéro, les entraîneurs des deux équipes se sont exprimés au micro de beIN Sports afin de livrer leur analyse et de revenir sur le déroulé de la rencontre.

Zoumana Camara (Entraîneur de Montpellier) : "On est punis sur des détails. Aujourd’hui, on a vu une équipe fragile, une équipe prenable. La clé, c’était la première mi-temps. Il fallait les enterrer à ce moment-là et on n’a pas su le faire. Pourquoi ? Parce qu’il y a un manque de justesse, mais aussi un manque d’expérience pour prendre conscience que l’adversaire est prenable et qu’il faut lui faire mal. L’équipe est jeune, elle apprend. Les joueurs sont concernés, ils donnent ce qu’ils ont, ils donnent le maximum. Et aujourd’hui, c’est notre maximum.

Mon discours reste mesuré, parce qu’on est dans une phase de reconstruction. Ce n’est jamais simple de redescendre, mais ça n’enlève en rien mon ambition. L’ambition, ce soir, c’était de venir ici pour gagner. Après cette semaine, c’est forcément difficile, parce qu’on n’est pas récompensés au regard des efforts fournis, de l’état d’esprit et même du contenu. Mais quand il manque des choses à ce niveau, ce n’est jamais un hasard."

Camara : "Si une équipe devait manquer de confiance, c’étaient les Verts"

"Je me pose aussi la question de la confiance. On a vu une équipe en doute, qui venait de changer d’entraîneur. Si une équipe devait manquer de confiance, c’étaient les Verts. Nous, on n’avait absolument rien à perdre. Rien du tout. Malgré la défaite, il faut toujours tirer des enseignements. On doit continuer à avancer. Je ne suis ni abattu ni défaitiste, mais je suis exigeant. Et quand on est exigeant, on est forcément déçu pour ses joueurs. Déçu qu’ils ne prennent pas pleinement conscience qu’il y avait quelque chose à faire ce soir.

Dans un match, il y a une histoire. Il y a des moments clés, parfois vingt minutes, où l’on est en position de faire mal. D’autres moments où il faut faire le dos rond, être très attentif, parfois un peu plus malin. Il faut apprendre à lire ces scénarios et à être tranchant dans ces phases-là.

Quand des opportunités se présentent et qu’on ne parvient pas à les saisir, c’est peut-être notre plafond de verre, nos limites du moment. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas. Peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, on y arrivera. Mais au haut niveau, il n’y a jamais de hasard."

Montanier : "On a démarré de manière très fébrile"

Philippe Montanier (Entraîneur de l'ASSE) : "Il y a tout le travail effectué dans la semaine avec les joueurs, tout le travail collectif avec le staff. On demande aux joueurs de jouer en équipe, mais moi aussi, j’aime travailler en équipe. Tout cela compte, et puis il y a forcément l’événement. Quand on joue à Geoffroy-Guichard, avec le public que l’on a, c’est toujours quelque chose de particulier, quelque chose qui nous touche.

On a démarré de manière très fébrile. On sent que l’équipe traverse une période de fébrilité en ce moment. Mais on est restés concentrés. Progressivement, on est entrés dans le match et on s’est améliorés, aussi bien sur le plan défensif, notamment dans les duels, que sur le plan offensif. On se crée quand même plusieurs occasions, des situations franches. Ce n’est pas un grand match, mais c’est une base de travail. On doit faire mieux, et on fera mieux. On a aussi besoin de victoires pour retrouver de la confiance et donner de l’élan au travail.

À la mi-temps, j’ai demandé davantage de jeu vers l’avant, plus d’appels. On a des garçons intéressants, capables de mettre le danger et de jouer dans le camp adverse. Sur la première demi-heure, on jouait beaucoup dans les pieds, de manière un peu statique. En seconde période, on a davantage trouvé ce jeu vers l’avant.

Il y a une bonne performance d’Irvin Cardona, mais j’ai aussi apprécié Joshua Duffus et le jeune Kanté. Je l’avais dit avant le match : il y a une équipe qui commence et une équipe qui finit. Les finisseurs allaient être déterminants. Ils l’ont été, en apportant beaucoup d’énergie et en aidant énormément l’équipe."

Montanier : "Stassin ? Je ne suis pas inquiet. Il a énormément de qualités"

"J’ai dit aux joueurs que nous étions très contents de cette victoire. On en avait besoin. Je l’avais dit également à vos collègues : ce que je souhaitais avant tout, c’était gagner. La victoire redonne de la confiance et permet de travailler dans de meilleures conditions. On a des joueurs de qualité, mais aujourd’hui, ils ne sont pas encore pleinement épanouis. Il y a quelques motifs de satisfaction dans le jeu, mais on doit progresser dans plusieurs domaines. On va le faire progressivement. En revanche, l’état d’esprit, aussi bien à l’entraînement que pendant le match, a été d’un bon niveau.

Concernant Lucas Stassin, il ne faut pas analyser uniquement à travers les buts. Dans ses courses, ses déplacements, sa participation au jeu, même si tout n’a pas été parfait, je l’ai trouvé intéressant, avec beaucoup plus d’allant que la semaine dernière. Tu as vu le match contre Boulogne. Ce genre de rencontre fait partie de l’apprentissage. Il aura ses occasions.

Je ne suis pas inquiet. Il a énormément de qualités. J’ai beaucoup apprécié son match, son énergie, sa capacité à faire des appels, à revenir, à se battre. Ici, il faut mouiller le maillot, et il l’a fait. Si je le sors, ce n’est pas parce qu’il n’était pas bon, mais parce que j’avais besoin d’encore plus d’énergie. Joss en a apporté. Mais je suis très satisfait de l’engagement de Lucas. Je crois beaucoup en lui. Il traverse une période difficile, mais il va revenir progressivement. Il y a beaucoup de satisfaction sur son état d’esprit et son engagement."