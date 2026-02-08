Gautier Larsonneur (6)

Peu sollicité en première période, il a répondu présent lorsque Montpellier s’est montré plus dangereux après la pause. Son intervention autoritaire sur corner et sa vigilance sur les frappes lointaines ont rassuré une défense parfois sous pression. Il n’a jamais tremblé dans la gestion des ballons aériens. Un match sérieux, sans éclat mais sans faute.

⭐ Julien Le Cardinal (7)

Solide défensivement tout au long de la rencontre, il a parfaitement tenu son poste et remporté plusieurs duels importants. Son sens du placement a souvent permis d’éteindre les offensives montpelliéraines. Il est surtout décisif au meilleur moment avec cette reprise de volée sur corner, pleine de sang-froid. Un match référence, récompensé par un but précieux.

Kévin Pedro (6)

Appliqué défensivement, il a bien contenu son vis-à-vis et s’est montré discipliné dans son placement. Offensivement, il a tenté de se projeter quand l’espace s’ouvrait, avec une grosse occasion juste avant la pause. Il a parfois manqué de précision dans le dernier geste. Une prestation correcte et engagée.

Mickaël Nadé (6)

Très important dans le jeu aérien, notamment sur coups de pied arrêtés adverses. Il a coupé plusieurs trajectoires dangereuses et s’est montré vigilant dans la surface. Son entente avec Le Cardinal a apporté de la stabilité. Un match sérieux, même si la relance a parfois manqué de justesse.

Ben Old (6)

Actif sur son côté, il a proposé des solutions et participé aux phases offensives intéressantes de la première période. Sa combinaison avec Davitashvili aurait mérité mieux sur une action dangereuse. Il a parfois péché dans la dernière passe. Un match encourageant dans l’implication. Son entente avec Davitashvili commence à devenir intéressante.

Aïmen Moueffek (5)

Très engagé dans les duels, il a apporté de l’intensité au milieu, parfois au détriment de la lucidité. Son carton jaune illustre une activité généreuse mais parfois brouillonne. Il a toutefois bien coupé certaines transmissions adverses. Remplacé au moment où le match s’est ouvert.

Luan Gadegbeku (4)

En difficulté dans l’utilisation du ballon, il a eu du mal à donner du rythme au jeu stéphanois. Peu influent dans l’orientation et parfois en retard défensivement. Son remplacement a coïncidé avec un temps fort des Verts. Une prestation en dessous du niveau attendu.

Igor Miladinovic (5)

Intéressant dans les projections et les transitions rapides, il se procure une belle occasion en première période. Il a manqué de justesse dans la zone de vérité, notamment sur ce face-à-face avec le gardien montpelliérain qui doit finir au fond. Il reste cependant décisif sur corner avec une frappe parfaitement dosée pour Le Cardinal. Une copie mitigée mais tout n'était pas à jeter.

Augustine Boakye (5)

Très remuant sur son côté, il a souvent créé des différences balle au pied. Son occasion manquée en seconde période aurait pu coûter cher. Il a néanmoins pesé sur la défense adverse par sa vitesse et ses appels. De l’activité, mais un manque de réalisme.

Lucas Stassin (5)

Disponible et volontaire, il a beaucoup décroché pour participer au jeu. Il se crée des situations et combine bien dos au but, même si l’efficacité n’est pas encore là. Son travail sans ballon a été précieux pour étirer la défense. Une prestation encourageante dans l’engagement.

Zuriko Davitashvili (5)

Discret en début de match, son repositionnement côté gauche lui a permis d’apporter davantage de danger. Il provoque, centre et obtient plusieurs corners intéressants. Son manque de précision sur coups de pied arrêtés reste regrettable. Une montée en puissance progressive.

👔 Philippe Montanier (6)

Pour sa première sur le banc, il a su faire preuve de patience et d’ajustements pertinents. Les joueurs ont semblé mieux structurés, davantage dans la communication, plus disciplinés. Les changements ont apporté plus d’énergie et de présence offensive. L’équipe a montré un meilleur équilibre au fil du match. Une victoire précieuse pour lancer sa dynamique.