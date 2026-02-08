Hier soir, l’ASSE s’est imposée à Geoffroy-Guichard pour la première de Philippe Montanier sur le banc stéphanois. Victoire face à des Montpelliérains rendus inoffensifs par le sérieux de l’arrière-garde des Verts. Retour sur la rencontre en statistiques.

Dans un week-end placé sous le signe des opportunités, Saint-Étienne a su saisir sa chance. Les défaites du Red Star et de Troyes, cumulées aux matchs nuls de Dunkerque, du Mans et de Reims, offraient aux Verts l’occasion de réaliser une belle opération au classement. Une chose que les Stéphanois n’ont pas toujours su faire cette saison. Cette fois, c’est chose faite. Pas forcément avec la manière, mais avec beaucoup de pragmatisme et de solidité. Après une période plus compliquée, ce succès fait du bien. Voici le match en statistique.

Une défense à la hauteur

Montpellier termine la rencontre avec seulement 0,19 xG, quasiment inoffensif. L’explication principale réside dans l’énorme prestation défensive stéphanoise, notamment dans les duels. Une statistique clé de la rencontre.

Mickaël Nadé s’est illustré avec 7 duels disputés, 3 interceptions et 3 fautes provoquées, majoritairement face à la menace adverse Alexandre Mendy. Très vite étouffé, l’attaquant montpelliérain n’a disputé que 4 duels, touché un seul ballon dans la surface stéphanoise et subi 3 fautes. Le plan était clair : isoler le point de fixation montpelliérain afin d’empêcher toute alimentation. Sur ce point, la défense des Verts a parfaitement répondu présente.

À cela s’ajoute l’énorme prestation de Kevin Pedro : 16 duels disputés, dont 4 duels aériens, 9 remportés, ainsi que 2 tacles et 3 interceptions.

Julien Le Cardinal et Ben Old ne sont pas en reste, même si leur rôle fut davantage axé sur la relance. La recrue stéphanoise, en plus de son but, a remporté 4 duels sur 4, touché 89 ballons, réussi 66 passes, dont 8 passes longues tentées. Un total qui correspond, pour un seul joueur, au plus haut chiffre de la saison dans ce domaine.

Une attaque en quête de confiance

Meilleure attaque du championnat ex-aequo, Saint-Étienne peine encore à retrouver confiance et efficacité. 10 tirs au total, seulement 2 cadrés, pour 1,70 xG et 0,22 xGOT. Des chiffres symboles d’un manque de réalisme qui s'installe rencontre après rencontre.

Les occasions manquées en première période sont des illustrations parlantes. Par exemple, Igor Miladinovic termine le match avec 0,44 xG à lui seul, pour sa seule et unique frappe. Son face-à-face, conclu par un ballon piqué qui passe au-dessus, illustre l’importance qu’aurait pu avoir cette situation au terme de la rencontre.

Porté avant tout par son arrière-garde, le match laissait parfois penser que les Verts auraient du mal à ouvrir le score. La solution est finalement venue sur coup de pied arrêté. Avec un corner de Miladinovic depuis la droite, repris côté opposé par l’un des hommes de la soirée, Julien Le Cardinal, auteur d’une superbe reprise de volée. Saint-Étienne a ainsi transformé l’un de ses trois corners et pris les devants à la 77ème minutes de jeu. Ce but rassure malgré des statistiques offensives à améliorer.

La patte Montanier en cours d’acquisition

Six jours après sa nomination, Philippe Montanier dirigeait son premier match sur le banc stéphanois. L’objectif n’était pas de redéfinir totalement l’identité tactique en si peu de temps, mais d’insuffler la confiance nécessaire pour aller chercher les trois points.

Le coach a toutefois apporté quelques ajustements. Saint-Étienne a ainsi basculé de son 4-3-3 habituel vers un 4-2-3-1, avec Miladinovic repositionné dans un rôle plus axial, proche d’un numéro 10. Si la base tactique héritée d’Eirik Horneland et les choix de titulaires n’ont pas été révolutionnés, par la force des choses, des évolutions dans l’animation ont néanmoins été perceptibles.

Plus pragmatique, Saint-Étienne s’est avant tout attaché à bien défendre, quitte à être moins séduisant avec le ballon (51 % de possession). Moins de jeu court et de redoublements, davantage de largeur, un jeu moins stéréotypé mais encore en rodage. Les Verts ont tenté 433 passes, avec 80 % de réussite. Le déchet technique devrait se corriger avec le retour de la confiance et une meilleure assimilation des principes du coach.

Une action illustre parfaitement cette phase d’adaptation : la percée balle au pied de Julien Le Cardinal sur près de 40 mètres, coupant Montpellier en deux. Instinctivement, il cherche sur sa droite un Boakye qui aurait dû déborder dans le couloir, mais ce dernier, par réflexe lié à l’ancienne animation, repique vers l’intérieur. La position moyenne d'Augustine Boakye sur cette rencontre est très proche de la zone dédié à Igor Miladinovic.

Une chose est sûre : cette victoire offre un véritable bol d’air aux Verts au classement. Saint-Étienne signe la bonne opération de la journée et revient à deux points de la deuxième place, occupée par le Stade de Reims.