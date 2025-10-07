Les joueurs d’Eirik Horneland ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce mardi matin à L’Étrat. Une reprise marquée par de nombreuses absences liées à la trêve internationale, mais aussi par des retours importants pour l'ASSE.

La trêve internationale a largement allégé le groupe professionnel. Pas moins de onze joueurs étaient absents à la reprise, convoqués avec leur sélection nationale : Djylian N’Guessan, Strahinja Stojkovic, Lucas Stassin, Ebenezer Annan, Nadir El Jamali, Axel Dodote, Zuriko Davitashvili, Dylan Batubinsika, Ben Old, Irvin Cardona et Mahmoud Jaber.

Les internationaux absents pour l'ASSE

Des absences attendues qui vont permettre au staff stéphanois de travailler avec le reste de l’effectif et de donner du temps de jeu à plusieurs jeunes du centre de formation.

Autre absent notable : Chico Lamba, sorti à la mi-temps lors du déplacement à Montpellier, touché au Pubis. Le jeune défenseur va observer une période de soins avant de retrouver les terrains. Le jeune portugais a beaucoup enchainé ces derniers mois. Son absence peut inquiéter.

Boakye souffle, Gadegbeku se rapproche

La bonne nouvelle du jour vient du retour d’Augustine Boakye. L’ailier ghanéen, diminué ces dernières semaines après avoir contracté un virus, a repris le travail individuel. Le staff technique souhaite le ménager afin qu’il retrouve toute sa fraîcheur avant la reprise de la Ligue 2.

Autre satisfaction : Luan Gadegbeku poursuit son programme de réathlétisation. Le jeune milieu de terrain se rapproche d’un retour à l’entraînement collectif. Une excellente nouvelle pour Eirik Horneland, dont les options au milieu sont limitées depuis plusieurs semaines.

Des jeunes en pro

Profitant de la trêve, plusieurs jeunes du centre ont intégré la séance du jour avec le groupe professionnel. Paul Eymard et Noah Moulin se sont entraînés sous les ordres du staff norvégien, preuve de la volonté du club de maintenir une passerelle forte entre le groupe pro et la formation.

Cette reprise allégée permettra au staff de préparer sereinement la prochaine rencontre face au Mans, prévue à Geoffroy-Guichard après la trêve, tout en rechargeant les batteries avant un mois d’octobre chargé.

Source : ASSE