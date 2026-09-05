L’ASSE poursuit son sans-faute face à Montpellier

L’ASSE a longtemps dû patienter face à une équipe montpelliéraine bien organisée. Les Verts prennent rapidement le contrôle du ballon, mais le MHSC résiste et commence progressivement à poser des problèmes sur son côté gauche, notamment grâce à Junior Ndiaye Mukiele. Il faut attendre la 41e minute pour voir Geoffroy-Guichard exulter. Áron Csongvai accélère dans l’axe et décale Irvin Cardona. L’attaquant centre en retrait au second poteau pour Maxime Bernauer, dont la reprise de volée du gauche termine dans la lucarne de Simon Ngapandouetnbu.

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La fin de première période prend alors une tournure particulière. Un trou d’environ sept à huit centimètres apparaît au milieu de la pelouse et oblige l’arbitre à interrompre momentanément la rencontre. Les jardiniers interviennent pour remettre la zone en état. Montpellier profite ensuite du temps additionnel pour égaliser. Mukiele repique sur son pied droit et centre devant le but. Daylam Meddah plonge et trompe Gautier Larsonneur de la tête à la 45e+5. Les deux équipes regagnent les vestiaires à égalité, 1-1.

Boakye frappe encore avec l’ASSE

Les Stéphanois repartent immédiatement vers l’avant au retour des vestiaires. Après une première occasion pour Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye redonne l’avantage aux Verts à la 50e minute. Le Ghanéen progresse sans être attaqué et déclenche une frappe puissante du gauche qui termine dans le petit filet. Après son but décisif à Dijon, Boakye trouve donc une nouvelle fois le chemin des filets.

Montpellier dispose pourtant d’une occasion pour revenir. À la 57e minute, Julien Le Cardinal perd le ballon dans sa propre surface et Lacine Megnan se retrouve seul devant Larsonneur. Sa frappe passe au-dessus. Ian Cathro procède ensuite à plusieurs changements. Ben Old remplace Bernauer, puis Joshua Duffus et Mahmoud Jaber entrent à la place de Ballo et Davitashvili. Jaber retrouve à cette occasion la compétition après plusieurs mois d’absence.

L’ASSE passe tout près du break à la 68e minute. Après une action initiée par Jaber, Old centre vers Boakye. Le ballon arrive finalement jusqu’à Cardona, surpris mais suffisamment réactif pour frapper : la transversale sauve Montpellier.

Le troisième but arrive finalement trois minutes plus tard. Ben Old joue vers l’avant pour Tamar Svetlin. Le Slovène trouve Cardona, qui décale Duffus. L’attaquant déclenche une frappe puissante et bat Ngapandouetnbu. Entré quelques minutes auparavant, Duffus porte le score à 3-1.

L’ASSE contrôle ensuite son avantage malgré quelques situations montpelliéraines en fin de rencontre. João Ferreira effectue son retour après son protocole commotion cérébrale, tandis que Jakob Breum retrouve lui aussi la compétition après sa blessure musculaire. Montpellier pousse dans les dernières minutes, mais la défense stéphanoise conserve ses deux buts d’avance.

Victoire 3-1 pour l’ASSE, qui signe ainsi un cinquième succès en cinq journées de Ligue 2. Les Verts restent seuls en tête et portent leur total à 15 points. Une nouvelle soirée réussie à Geoffroy-Guichard, avec trois buteurs différents et un banc qui a également pesé sur la rencontre.