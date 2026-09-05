L’ASSE poursuit son début de saison sans faute. Face à Montpellier ce samedi soir, les Verts se sont imposés 3-1 à Geoffroy-Guichard. Maxime Bernauer, Augustine Boakye et Joshua Duffus ont trouvé le chemin des filets. Retrouvez les vidéos des buts de la rencontre.

Saint-Étienne a dû patienter avant de trouver la faille face à une formation montpelliéraine qui a posé des problèmes aux hommes de Ian Cathro. La délivrance arrive à la 41e minute. Áron Csongvai progresse dans l’axe avant de trouver Irvin Cardona. L’attaquant stéphanois adresse un centre vers le second poteau. Maxime Bernauer reprend le ballon de volée du pied gauche et ne laisse aucune chance à Simon Ngapandouetnbu. Un premier but sous le maillot vert pour le défenseur.

Bernauer et sa magnifique volée pour ouvrir le score face à Montpellier (1-0) 🤤pic.twitter.com/MmxoFS4Sc0 — Alex (@Alex_InDaHouse2) September 5, 2026

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ASSE - Montpellier : Boakye répond après l’égalisation

L’avantage stéphanois ne dure toutefois que quelques minutes. Montpellier égalise dans le temps additionnel de la première période. Junior Ndiaye Mukiele centre depuis le côté gauche et Daylam Meddah place sa tête pour tromper Gautier Larsonneur. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 1-1.

L’ASSE reprend les commandes très rapidement après la pause. À la 50e minute, Augustine Boakye dispose de suffisamment d’espace pour progresser avant de déclencher du pied gauche. Sa frappe termine dans le petit filet montpelliérain. Déjà buteur décisif à Dijon lors de la journée précédente, le Ghanéen enchaîne à Geoffroy-Guichard et replace les Verts devant.

C'est soirée bangers à GG ce soir !

Boakye régale à son tour (2-1)pic.twitter.com/8OJLpxzxLe — Alex (@Alex_InDaHouse2) September 5, 2026

Duffus libère définitivement Geoffroy-Guichard

Ian Cathro utilise ensuite son banc avec l’entrée de Joshua Duffus. Un choix rapidement récompensé. À la 71e minute, les Stéphanois construisent une nouvelle attaque. Ben Old trouve Tamar Svetlin, qui transmet à Cardona. Ce dernier décale Duffus sur sa gauche.

L’attaquant anglais ne laisse pas passer l’occasion. Sa frappe puissante trompe Ngapandouetnbu et donne deux buts d’avance à l’ASSE. Entré quelques minutes auparavant, Duffus inscrit ainsi le troisième but stéphanois de la soirée.

Les Verts ne seront plus rejoints. Cette victoire 3-1 permet à l’ASSE de conserver la tête de la Ligue 2 avec un bilan parfait : cinq matchs, cinq victoires et quinze points. Après avoir trouvé les ressources nécessaires pour renverser Dijon lundi, Saint-Étienne confirme à domicile face à un Montpellier qui était encore invaincu avant son déplacement dans le Forez.