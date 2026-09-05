Dans un chaudron plein à craquer, l'ASSE s'apprête à recevoir le MHSC pour une rencontre du haut de tableau. Au coup d'envoi de cette 5ᵉ journée, les Verts comptent 4 points d'avance sur leur concurrent et ont la possibilité de signer un 5 sur 5 historique. Au micro de BeIN Sports, Loïc Perrin et Florian Tardieu se confient.

Victorieux à Dijon lundi soir (3-2), les Verts ont rencontré leur premier adversaire capable de les faire douter cette saison. Face à une équipe bien structurée et valeureuse, ils ont dû faire preuve d'un supplément d'âme pour revenir au score. Entre-temps, la fin de mercato a été particulièrement agitée, avec les départs de Lucas Stassin et de Djylian N'Guessan dans les toutes dernières heures.

De son côté, Montpellier réalise un bon début de championnat avec 8 points au compteur et reste invaincu pour le moment. Le week-end dernier, les Héraultais ont été tenus en échec (0-0) par de valeureux Boulonais, réduits à dix en fin de match après l'exclusion de Théo Brusco.

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Pour cette rencontre au sommet, Loïc Perrin et Florian Tardieu se confient au micro de BeIN Sports depuis la pelouse d'un stade Geoffroy-Guichard déjà bruyant.

Trois années exceptionnelles

Interrogé en marge de la rencontre, l'ex-numéro 10 stéphanois Florian Tardieu évoque son retour à Geoffroy-Guichard.

« Ça fait toujours plaisir, j'ai eu trois années exceptionnelles ici, c'est un club de fous furieux. Revenir dans ce stade mythique, ça fait toujours plaisir, même si aujourd'hui je reviens en tant qu'adversaire. »

Avec une moyenne d'âge de tout juste 23 ans et beaucoup de joueurs inexpérimentés, Tardieu a également été questionné sur cette rencontre particulière.

« Oui, on a une équipe jeune, mais nos jeunes sont préparés, ils ont la tête sur les épaules. Ça va les galvaniser, on joue au foot pour ce genre d'ambiance. »

Pas question de jouer petit bras

Bien lancé dans ce début de saison, Montpellier peut réaliser un gros coup ce soir. Florian Tardieu le sait et évoque avec calme la rencontre à venir :

"Tous les matchs sont importants. Aujourd'hui, c'est un gros match, on vient ici pour gagner. On ne va pas jouer petit bras et mettre un bus devant nos cages, ce n'est pas dans notre ADN, ce n'est pas ce qu'on veut faire. On va essayer de prendre les trois points."

Une nouvelle énergie

Présent lui aussi devant les micros, le directeur sportif Loïc Perrin est revenu sur la fin de mercato mouvementée et sur les débuts du nouvel entraîneur.