Thierno Ballo s’est présenté face aux médias ce samedi avant Dijon - ASSE. Le nouvel attaquant des Verts se sent déjà à l’aise dans le Forez et compte sur le collectif pour poursuivre le très bon début de saison stéphanois.

Arrivé cet été à l’ASSE, Thierno Ballo découvre progressivement son nouvel environnement. Le joueur offensif a rapidement trouvé ses marques au sein du groupe. Avant le déplacement à Dijon, lundi soir, il a évoqué son adaptation, ses relations avec ses coéquipiers et son envie de découvrir l’ambiance du stade Gaston-Gérard.

Le nouvel attaquant stéphanois assure surtout vouloir continuer à progresser avec ses partenaires. Après trois victoires en trois journées, les Verts veulent poursuivre leur série.

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Thierno Ballo veut découvrir l’ambiance des supporters

Thierno Ballo avait déjà entendu parler de l’ambiance autour de l’ASSE avant son arrivée. Il souhaite désormais la vivre directement. Le joueur se montre particulièrement enthousiaste à l’idée d’évoluer devant les supporters stéphanois.

« Je vais essayer de faire de mon mieux avec l’équipe, tous ensemble, et avec les supporters derrière nous », explique-t-il. Pour le joueur, cette ferveur peut apporter une énergie supplémentaire au groupe.

L’Autrichien sait aussi que son arrivée dans un nouveau pays pouvait demander un temps d’adaptation. Pourtant, il estime avoir rapidement trouvé ses repères grâce à l’accompagnement du club et de ses coéquipiers.

« Je me sens bien parce que je suis un gars qui a habité dans beaucoup de pays », souligne-t-il. Les premiers jours ont donc été facilités par l’accueil reçu au sein de l’ASSE.

Cette intégration rapide lui permet désormais de se concentrer pleinement sur le terrain. Et les débuts collectifs donnent forcément le sourire.

Thierno Ballo insiste sur la force du collectif

Thierno Ballo ne veut surtout pas tirer la couverture à lui. Même s’il a déjà trouvé le chemin des filets depuis son arrivée, l’attaquant met avant tout en avant le travail collectif.

« Ce n’est pas seulement moi, c’est toute l’équipe », rappelle-t-il. Les Verts ont remporté leurs trois premiers matchs et affichent une efficacité offensive importante. Pour Ballo, cette réussite repose avant tout sur les efforts de l’ensemble du groupe.

Le joueur estime également pouvoir encore progresser. Son objectif reste clair : aider l’ASSE à gagner le plus de matchs possible et à atteindre son objectif de montée.

« Je veux toujours donner le meilleur de moi-même et aider l’équipe parce qu’on veut gagner beaucoup de matchs, on veut monter », affirme-t-il.

Une philosophie qui correspond à son discours depuis son arrivée. Ballo veut être utile au collectif, mais il sait aussi qu’il peut encore apporter davantage.

Son intégration passe également par les liens qu’il noue avec ses nouveaux partenaires. Il connaissait déjà Augustine Boakye, avec lequel il avait joué en Autriche. Les deux hommes ont donc rapidement retrouvé leurs automatismes.

Augustine, le copain de Thierno

Mais Ballo insiste sur sa bonne entente avec l’ensemble du vestiaire. Les joueurs discutent beaucoup ensemble, sortent manger et passent du temps en dehors des terrains. Une proximité qui facilite forcément l'adaptation du nouveau numéro 8.

Le joueur commence également à découvrir Saint-Étienne. Il reconnaît ne pas avoir encore beaucoup visité la ville, mais apprécie déjà son quotidien dans le Forez. « Moi, je suis un gars tranquille, qui ne fait pas beaucoup de choses », explique-t-il.

Après trois victoires pour débuter la saison, Thierno Ballo et l’ASSE vont maintenant devoir confirmer. Le déplacement à Dijon constituera un nouveau test pour les Stéphanois. Et le nouvel attaquant des Verts compte bien continuer à apporter son énergie au groupe.

Le message est finalement très clair : Ballo se sent bien, il apprécie son intégration et veut désormais poursuivre le travail. Avec un objectif collectif en tête : continuer à gagner et rapprocher l’ASSE de la montée.