Les U19 de l'ASSE se déplaçait à Marseille pour y affronter l'OM. Sans match le week-end dernier à cause d'une élimination en Coupe Gambardella contre l'AS Monaco (1-4), les hommes de Frédéric Dugand retrouvaient la compétition ce dimanche à l'OM Campus. Résumé de la rencontre.

Après une solide victoire contre le Toulouse FC (4-2), Frédéric Dugand avait montré sa satisfaction : "Notre première période a été timide dans la sortie de balle, on a eu du mal à imposer notre jeu. Ça nous a forcés à jouer dans la verticalité, ce qui a été difficile. Malgré la possession, on a été mis en difficulté par le jeu direct et les coups de pied arrêtés de nos adversaires. En deuxième mi-temps, on a eu plus de situations, notamment après l’expulsion côté nîmois. Dans ce contexte, on a mal négocié certains centres, certains choix. Malgré tout, je suis plutôt content de l’état d’esprit du groupe dans une atmosphère particulière. Il faudra désormais être plus justes dans le dernier geste."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo Civier - Teillol, N. Mouton, Mnemoi, Jolivet - Ait-Amer, Moulin, Yvars - Toty, Lutin, Lengue.

Sont entrés de jeu : Vibert, Epanya, Gary, Lengi.

Résumé du match

Dans une rencontre très large en buts, les Verts vont tenir jusqu'à la mi-temps. Jusque-là, les hommes de Frédéric Dugand étaient dans un score de parité de 2-2 grâce à des buts de Sonny Yvars et Rayan Ait-Amer. Malheureusement, la deuxième mi-temps fut très délicate. Le portier stéphanois va s'incliner à quatre reprise pour un score final de 6-2 pour l'Olympique de Marseille. Une défaite cuisante !

La semaine prochaine, Les Verts recevront un de leur vieux démon. En effet, ils vont affronter pour la troisième fois de la saison l'AS Monaco qui les a éliminé en Gambardella. La rencontre se jouera à l'Etrat le dimanche 15 février à 12h30.

Crédit photo : asse.fr