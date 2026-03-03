Une semaine peut tout changer en Ligue 2. La victoire convaincante de l’ASSE à Pau (3-0), combinée au succès de Troyes à Amiens (2-0) et au nouveau faux pas de Reims (0-0 à Montpellier, le quatrième consécutif), a rebattu les cartes statistiques.

Les projections mises à jour après la 25e journée confirment une tendance forte : l’AS Saint-Étienne (ASSE) est désormais solidement installée comme l’un des deux grands favoris à la montée directe.

Course au titre : duel Troyes – ASSE

Les nouvelles probabilités donnent :

Champion :

Troyes (51 %)

Saint-Étienne (35 %)

Reims (6 %)

Red Star (4 %)

Troyes reste leader statistique, mais l’écart s’est réduit. L’ASSE gagne du terrain et passe à 35 % de chances de titre, soit plus d’un cas sur trois.

Encore plus révélateur :

Finir dans les deux premiers :

Troyes (79 %)

Saint-Étienne (66 %)

Reims (22 %)

Red Star (14 %)

Le Mans (12 %)

Saint-Étienne possède désormais 66 % de chances de terminer dans le Top 2.

ASSE montée Ligue 1 : 66 % de chances d’être dans les deux

Saint-Étienne dans les 2 premiers : 66 %

Dans les 3 premiers : 83 %

Dans les 4 premiers : 92 %

Dans les 5 premiers : 96 %

Les Verts ont donc deux chances sur trois de monter directement en Ligue 1 selon les simulations actuelles. La bascule est nette par rapport aux projections de la semaine précédente. La victoire à Pau a consolidé la crédibilité du groupe de Philippe Montanier.

Combien de points pour monter ?

Les seuils ont également été actualisés :

Pour être champion :

Certitude à 72 points

Titre possible à partir de 55 points

Total le plus probable du champion : 64 points

Pour finir dans les deux premiers :

Certitude à 69 points

Possible dès 52 points

Total le plus probable du 2e : 61 points

Actuellement à 46 points, l’ASSE sait exactement où elle doit aller : viser la barre des 61 points, soit encore 15 unités à prendre sur les 9 dernières journées où 27 points seront en jeu. Un objectif parfaitement atteignable.

Reims décroche, le duo se détache

Le quatrième 0-0 consécutif de Reims change la donne. Les Champenois tombent à 6 % de chances de titre et 22 % d’être dans le Top 2. La Ligue 2 semble désormais s’orienter vers un duel Troyes – ASSE, avec un léger avantage pour l’ESTAC, mais une dynamique tout aussi solide côté stéphanois.

35 % de chances d’être champion. 66 % de chances de montée directe. 83 % de podium. Les chiffres sont clairs : l’ASSE n’est plus simplement candidate. Elle est statistiquement favorite à la montée aux côtés de Troyes. Mais attention : la Ligue 2 reste imprévisible. Un faux pas, une hécatombe de blessures peut tout relancer. À l’inverse, une nouvelle série positive pourrait faire bondir les probabilités au-delà des 70 %. Le sprint final est lancé. Les statistiques sont au vert. À Montanier et à ses joueurs de transformer ces 66 % en réalité.

Source : Fabien Torre