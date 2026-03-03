Dans sa chronique publiée dans Le Progrès après la large victoire des Verts à Pau (3-0), Patrick Guillou confirme la métamorphose stéphanoise. Pour l’ancien défenseur, l’ASSE version Montanier est redevenue une équipe que l’on craint.

À Pau, Saint-Étienne n’a pas fait dans la dentelle. Un doublé de Lucas Stassin, un but de Joshua Duffus et une prestation solide de Gautier Larsonneur ont permis aux hommes de Philippe Montanier d’enchaîner un quatrième succès consécutif. Résultat : première place provisoire et quatre points d’avance sur le troisième, Reims.

Une équipe de l'ASSE transformée ?

« Les adversaires recommencent à craindre Sainté »

Dans sa chronique, l’ancien Vert use une nouvelle fois de ses métaphores bien senties. "Elle enclenche la mécanique sans état d’âme..". L'équipe de Philippe Montanier ne perd pas et gagne même !

« L’orfèvre du piston Montanier a changé le carbu. Depuis, ça tourne rond. »

Guillou constate un fait simple : quatre matchs, quatre victoires. Ce n’est plus un accident. Ce n’est plus un frisson passager. C’est une dynamique. Pour lui, l’ASSE a retrouvé une colonne vertébrale et une cohérence collective.

Une équipe plus froide, plus clinique

L’ASSE ne charme pas, elle punit.« Sans être flamboyant, Sainté est impitoyable. » À ses yeux, la transformation dépasse le terrain. Elle est mentale. Les Verts ne subissent plus la pression, ils l’imposent. Ils ne doutent plus dans les moments clés. Ils frappent. Stassin a retrouvé “son GPS avec l’adresse du but”. Les images sont fortes, mais le message est limpide : l’équipe inspire de nouveau du respect.

Montanier, moteur du renouveau de l'ASSE

Impossible pour Patrick Guillou de ne pas souligner le rôle du technicien de l'ASSE. Philippe Montanier traverse la Ligue 2, discret, méthodique, efficace.

Le contraste avec les mois précédents est évident. Là où l’ASSE se cherchait, elle avance désormais en mode automatique.

« Si le provisoire dure, cela peut devenir définitif. » La phrase sonne comme un avertissement pour la concurrence.

L’odeur de la montée ?

L'ancien joueur de l'ASSE enchaîne, Les adversaires recommencent à craindre cette équipe. Et en Ligue 2, c’est souvent le premier signe que quelque chose est en train de se passer.

"À la station essence, c’est « tchao les pantins ». Avec la main sur la pompe, le seigneur des tuyaux Montanier refait le plein."