ASSE – Pau : la meilleure attaque de Ligue 2 a logiquement dominé la plus mauvaise défense du championnat au Nouste Camp. Battu 3-0, Anthony Briançon a réagi avec beaucoup de fair-play après la rencontre face aux Verts de Philippe Montanier.

L’AS Saint-Étienne a frappé fort à Pau. Trois buts. Un clean sheet. Et une nouvelle démonstration d’efficacité offensive. Face à la défense la plus friable de Ligue 2, les Verts ont assumé leur statut. Pour Anthony Briançon, ancien capitaine stéphanois, le score est néanmoins sévère.

"Je trouve que le 3-0 est cher payé, sur l'ensemble du match on ne mérite pas ce score un peu fleuve. Il y a eu des bonnes choses mais on prend ce but au bout de 3 minutes qui nous fait mal. On est tombé sur une équipe qui était quand même meilleure que nous dans l'ensemble. Plus réaliste en tout cas ! On les a embêtés, dans le pressing on a fait de bonnes choses mais ça rapporte 0 point. On recevait une équipe historique, c'est toujours un plaisir de jouer contre des équipes comme ça devant un parcage plein, avec les médias qui sont là. Surtout pour les jeunes joueurs."

L’ASSE plus réaliste et plus forte individuellement

Le défenseur palois reconnaît la supériorité stéphanoise. L’ouverture du score rapide a pesé lourd. Comme souvent sous Montanier, les Verts ont frappé d’entrée. Ensuite, ils ont géré. Et puni. Briançon insiste sur la cohérence de son équipe malgré la défaite.

"On n'a pas surjoué, il n'y a pas de joueur qui a essayé de se démarquer individuellement pour en faire plus. C'était cohérent mais il y avait une très belle équipe en face. Quand tu prends un but au bout de 3 minutes contre une équipe comme ça, tu te dis que ça va être compliqué. Mais on a gardé nos principes, ce qu'on a travaillé toute la semaine. Je trouve que sur la première mi-temps on leur fait du mal. Gautier me fait un bel arrêt sur ma tête. Il fait un bel arrêt aussi sur la balle d'égalisation de Giovani (Versini). Il y a des individualités très fortes en face, bravo à eux !"

Le constat est clair : l’ASSE a su faire la différence dans les deux surfaces. Efficacité offensive d’un côté. Décisif dans les cages de l’autre. Gautier a sorti les arrêts qu’il fallait au bon moment. Les Verts, eux, n’ont pas tremblé.

Une victoire qui confirme la dynamique stéphanoise

Ce succès 3-0 confirme la montée en puissance des hommes de Philippe Montanier. L’ASSE marque vite. L’ASSE gère mieux. L’ASSE frappe quand il faut. Face à Pau, les Verts ont été plus réalistes. Plus solides. Plus matures. La meilleure attaque de Ligue 2 a encore parlé.

Source : La République des Pyrénées