Le partenariat ASSE Hummel, signé en 2022 pour une durée de cinq saisons, arrive progressivement à son terme. Selon les informations révélées par Footy Headlines, la collaboration ne devrait pas être prolongée au-delà de l’été 2027.

L’ASSE se rapproche d’un tournant important en dehors des terrains. En 2022, le club officialisait un partenariat stratégique avec Hummel, succédant au Coq Sportif après plusieurs saisons. Cinq ans plus tard, la fin de cette collaboration pourrait être actée. Le contrat court toujours jusqu’au 30 juin 2027.

ASSE Hummel : un partenariat lancé dans un contexte particulier

Lorsque Hummel devient l’équipementier officiel de l’ASSE à l’été 2022, le club traverse l’une des périodes les plus délicates de son histoire récente. Après 18 saisons consécutives en Ligue 1, les Verts viennent de chuter en deuxième division. Le partenariat s’inscrit alors dans une volonté de repartir sur des bases nouvelles.

Durant ces saisons, Hummel a cherché à mettre en valeur l’héritage stéphanois. Plusieurs maillots ont fait référence à l’histoire du club et à son identité populaire. En parallèle, l’ASSE poursuivait sa reconstruction sportive, sans parvenir à retrouver durablement l’élite. Arrivée en 2024, la nouvelle direction a déjà établi plusieurs partenariats stratégiques. Serait-elle désormais en passe de se tourner vers un nouvel équipementier ?

Mizuno, Kappa et Patrick ciblés pour succéder à Hummel

Selon une information dévoilée par Footy Headlines, le partenariat entre l’ASSE et Hummel prendra fin à l’issue de la saison 2026-2027.

Le club ira donc au terme du contrat signé en 2022. Mais aucune prolongation ne serait envisagée à ce stade.

Toujours d’après la même source, trois marques se sont positionnées pour prendre la relève à partir de la saison 2027-2028. Mizuno, équipementier japonais en pleine montée en puissance sur le marché européen. Kappa, déjà bien implantée dans le football français. Et Patrick, marque historique tricolore en quête de visibilité.

Un élément retient particulièrement l’attention. Aucune de ces trois marques n’a déjà équipé l’ASSE par le passé. Un choix qui marquerait une vraie rupture dans l’histoire récente du club. Le futur équipementier devra répondre à des enjeux forts. mage de marque, capacité de distribution et proximité avec un public exigeant et passionné.