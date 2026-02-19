Il faut remonter à novembre 2025 pour voir l’ASSE enchaîner deux victoires de rang en Ligue 2. Au cœur de ce renouveau, Abdoulaye Kanté s’est imposé comme un véritable patron dans l’entrejeu. Devant, Lucas Stassin affiche des signaux encourageants. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Les Stéphanois ont livré une prestation aboutie à Guingamp. D'abord meneuse, l'ASSE est parvenue à rester solide en seconde mi-temps face aux assauts guingampais. Et si Zuriko Davitashvili est l'unique buteur côté stéphanois (10ᵉ, 14ᵉ), il n'est pas le seul à avoir pesé sur la rencontre.

Abdoulaye Kanté s'est révélé précieux au milieu de terrain. Tandis que Lucas Stassin semble enfin retrouver des couleurs.

L'ASSE a-t-elle enfin trouvé son facteur X ?

Recruté cet hiver en prêt en provenance de Middlesbrough, Abdoulaye Kanté a livré une prestation aboutie à Guingamp. Pour sa première titularisation, l'ancien troyen a été la première rampe de lancement des offensives stéphanoises. Le néo-stéphanois a apporté équilibre, impact et volume au milieu des Verts.

"Il récupère énormément de ballons. Ça va vite vers l’avant, ça ne recule pas", analyse Adrien Ponsard, ancien joueur de l'ASSE, dans le dernier SNC. "Ça permet aussi à Miladinovic de se projeter davantage. Kanté stabilise devant la défense. C’est ce qu’il nous manquait."

Abdoulaye Kanté pourrait bien être la pièce qui manque à ce XI stéphanois. "J’espère que c’est le joueur qui nous manquait depuis le début de saison. On parle souvent du manque d’équilibre au milieu", observe Béranger Tournier, journaliste pour Midi Libre. " (...) Jaber et Kanté au milieu, en Ligue 2, ça peut être très solide."

Un déclic à venir pour Lucas Stassin ?

Lucas Stassin n’a plus marqué depuis le 23 septembre, face à Amiens. Un long silence pour l’attaquant belge, freiné cet été par la décision des dirigeants de le retenir.

Mais depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE, le vent tourne peu à peu. Plus juste dans ses déplacements, Stassin retrouve progressivement des sensations.

Dans le jeu, l'attaquant de l'ASSE remet pied à l'étrier, observe Béranger Tournier. "Il est beaucoup plus présent, beaucoup plus impliqué. Il est venu plusieurs fois décrocher pour récupérer le ballon, sortir un peu de sa zone, jouer dos au but. On l’a vu presser, faire des efforts. Et il est à l’origine du penalty. (...) Je suis confiant pour la suite, parce qu’il a montré de très belles choses. Même sans but, la confiance revient. Je suis persuadé que ça va s’enchaîner dans les prochaines semaines."

"On ne peut pas passer de meilleur buteur de cette équipe en Ligue 1 à un total bien plus faible en Ligue 2 sans qu’il y ait un blocage", analyse Adrien Ponsard. "Il lui manque juste un but. Mais il se crée des occasions. Et à force d’en créer, il va en mettre un. Ce sera le déclic."