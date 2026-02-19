Mehdi Lutin Zidee a participé à l’entraînement du groupe professionnel de l’ASSE ce jeudi. Le jeune ailier né en 2008, habituel pensionnaire de la réserve, incarne la volonté de Philippe Montanier d’observer de près les talents du centre de formation dans un contexte offensif réduit.

L’ASSE prépare sa réception de Laval ce samedi à 20h à Geoffroy-Guichard avec un secteur offensif amoindri. Les absences de Djylian N’Guessan et Nadir El Jamali réduisent les options. Aujourd’hui, seuls quatre joueurs composent réellement l’attaque : Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Ibrahim Duffus et Irvin Cardona.

De son côté, Old évolue désormais comme latéral gauche tandis qu’Augustin Boakye est utilisé dans un rôle de milieu relayeur. Dans ce contexte, l’apparition de Mehdi Lutin Zidee (portrait ici) à l’entraînement professionnel n’a rien d’anodin. Le jeune ailier de la réserve découvre l’intensité du très haut niveau et s’inscrit dans une phase d’observation initiée par Philippe Montanier depuis son arrivée.

ASSE : Montanier scrute la jeunesse stéphanoise

Depuis sa prise de fonction, Philippe Montanier affiche une ligne claire : voir, analyser et évaluer les jeunes du club. Cette semaine, plusieurs éléments ont été mis à l’essai avec les pros. Mercredi, Tidiane Vibert, Nathan Kasia, Maxime Lengue et Adam Baalal ont ainsi participé aux séances. Jeudi, c’est au tour de Mehdi Lutin Zidee de goûter à ce niveau d’exigence.

L’entraîneur des Verts ne se contente pas des entraînements. Présent dès que possible aux rencontres de la réserve, il multiplie les observations sur le terrain. Une démarche cohérente avec ses déclarations précédentes sur l’importance de la formation à Saint-Étienne. L’idée d’intégrer un joueur offensif supplémentaire dans le groupe professionnel n’est donc pas à exclure. Les chances restent faibles à court terme, mais la porte n’est pas totalement fermée.

ASSE : deux rendez-vous importants ce week-end

Le calendrier offre d’ailleurs une double vitrine aux joueurs stéphanois. L’équipe professionnelle affrontera Laval samedi soir dans un Geoffroy-Guichard qui espère vibrer à nouveau. Une rencontre importante pour confirmer la dynamique actuelle. Le lendemain, la réserve recevra Feurs pour un derby à l’Etrat, dimanche à 15h. Une opposition toujours particulière pour les jeunes Verts, sous le regard attentif du staff.

Ce week-end pourrait ainsi servir de révélateur. Entre gestion des absences offensives et observation des jeunes talents, Philippe Montanier avance méthodiquement. Le message est clair : personne n’est écarté, tout le monde peut prétendre à une chance. Mehdi Lutin Zidee vient d’en recevoir un premier signal fort.