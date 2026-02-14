L’ASSE cherche encore son équilibre au milieu de terrain. L’arrivée d’Abdoulaye Kanté devrait permettre de combler un manque défensif évident. Analyse de l'apport que pourrait avoir le jeune milieu de terrain, dans le 11 de Philippe Montanier.

Le milieu de terrain conditionne tout. La sortie de balle, le rythme, la capacité à jouer haut. En se renforçant à ce poste, l'ASSE a une option supplémentaire. La Data est un outil précieux, qui permet de mieux comprendre le profil de chaque joueur. Dans un post sur X, PzYchIk a décortiqué le rôle potentiel d'Abdoulaye Kanté. Mais, un autre joueur ressort également de cette analyse : Florian Tardieu. Mais, le problème est que le milieu expérimenté s'est blessé cette semaine. En conférence de presse, Philippe Montanier indiquait : "Il a glissé mardi et c'est un peu au niveau du genou, du ligament latéral interne et c'était vraiment très douloureux. Je crois que c'est gauche, mais il faudra qu'on vous confirme." Une absence qui pourrait durer plusieurs semaines

Abdoulaye Kanté, un socle défensif indispensable

Abdoulaye Kanté correspond parfaitement au rôle de sentinelle dont a besoin l'ASSE. Son profil est clair et lisible. Il protège la défense, coupe les lignes de passe et sécurise l’axe central. Les données confirment son impact dans les duels défensifs et les interceptions, avec une constance précieuse dans une équipe souvent exposée à la transition.

Avec le ballon, Kanté joue juste. Il choisit la solution simple et limite les pertes. Cette fiabilité permet à son équipe de respirer, mais elle montre aussi ses limites. Le Stéphanois ne casse pas les lignes par la passe et ne prend que rarement des risques vers l’avant. Son volume de passes progressives reste faible, tout comme ses transmissions dans les zones dangereuses.

Dans le dispositif de Philippe Montanier, Kanté pourrait être un pilier pour assurer, l’équilibre. En revanche, il ne peut pas être le premier déclencheur du jeu offensif, comme le montre ses datas. Son rôle est clair : stabiliser, couvrir et permettre aux autres de s’exprimer. Encore faut-il que ces profils existent autour de lui.

Jaber et Miladinovic, de l’impact mais peu de construction

Mahmoud Jaber et Igor Miladinovic incarnent des milieux dynamiques à l'ASSE, capables d’intensité et de projection. Jaber se distingue par son agressivité et sa capacité à porter le ballon. Il gagne des duels, provoque et tente de créer du déséquilibre par le dribble. Mais son influence à la passe reste limitée.

Miladinovic présente un constat similaire. Son volume de courses et son engagement sont indiscutables. Il apporte de l’activité entre les lignes et une présence constante dans le jeu. Pourtant, la construction ne passe pas forcément par lui, même si sa touche technique est importante.

De son côté Aïmen Moueffek est un élément incontournable du milieu de terrain de l'ASSE. Lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, il est capable de remonter très vite le ballon et de casser des lignes. Solide dans les duels, il réussit la plupart de ses dribbles.

Associés à Kanté, Jaber, Moueffek et Miladinovic peuvent former un milieu combatif. Mais aucun des trois n’endosse réellement le rôle de créateur. L’ASSE joue trop souvent face à des blocs déjà organisés.

Kanté, Tardieu, Moueffek le trio du milieu de l'ASSE ?

C’est ici que l’absence de Florian Tardieu pourraît devenir flagrante. Sans lui, l’ASSE perd son principal lien entre ses lignes. Si son début de saison n'est pas forcément celui espéré, Florian Tardieu dispose d'un profil indispensable à l'équililibre du milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne. Il est en effet capable, en théorie d’orienter le jeu, de jouer vers l’avant et de trouver les attaquants dans de bonnes conditions. C'est à lui de faire avancer le bloc par la passe, même sous pression, en distribuant le jeu. Aujourd’hui, aucun autre milieu stéphanois ne remplit ce rôle.

Pour Philippe Montanier, qui dirigera son premier match sur le banc contre Montpellier, le constat est clair. Kanté est une base solide. Jaber et Miladinovic apportent de l’énergie. Florian Tardieu, aurait dû avoir ce rôle de métronome du milieu de terrain. Naturellement, l'ASSE devra trouver son équilibre sur cette seconde partie de saison de Ligue 2. Ainsi, le nouveau coach stéphanois devra trouver une certaine complémentarité entre tous ses milieux. Depuis le début de la saison, le club stéphanois semblait manquer d'un véritable numéro 6. Reste maintenant à savoir comme Philippe Montanier va utiliser ses joueurs.

Mais, entre Abddoulaye Kanté, Florian Tardieu et Aïmen Moueffek, les données semblent s'aligner parfaitement. Cela ne reste cependant que des chiffres. le meilleur moyen de le savoir sera bien entendu de l'observer sur les pelouse de Ligue 2, avec l'ASSE. Le hic c'est que Florian Tardieu est désormais éloigné des terrains. Le coach des verts devra certainement composer avec un milieu inédit. C