Face à Brest dimanche dernier, Mickaël Nadé a disputé son 100e match professionnel sous le maillot de l’ASSE. Une cap pour un joueur discret, formé au club, longtemps dans l’ombre, et devenu aujourd’hui un joueur respecté. Retour sur un parcours fait de patience et de travail.

Mickaël Nadé est stéphanois depuis 2014. Dix ans de présence, de hauts, de bas, mais aussi de progression continue. Repéré alors qu’il évoluait en région parisienne, le natif de Sarcelles a rapidement intégré les équipes U17 puis U19 de l’ASSE, avant de s’imposer en équipe réserve, où il contribue à une montée en National 2 en 2018.

Il découvre la Ligue 1 pour la première fois lors de la saison 2016-2017, à seulement 17 ans, sur la pelouse de Nancy sous les ordres de Christophe Galtier. Une apparition précoce, mais qui ne se transforme pas immédiatement en tremplin.

Des débuts discrets pour Mickaël Nadé à l'ASSE

Durant deux saisons, Mickaël Nadé navigue entre le groupe professionnel, qu’il côtoie à l’entraînement, et l’équipe réserve, avec laquelle il évolue le week-end. La concurrence est rude : à cette époque, les jeunes pépites s’appellent William Saliba ou Wesley Fofana. Le chemin est bouché.

Claude Puel, qui l’a dirigé lors de cette période, se souvient : « Il partait de loin. Il était naïf, se faisait facilement dribbler. » Même constat chez Alain Blachon, ancien adjoint de Galtier : « Un joueur physique, mais brouillon dans ses choix. Il avait besoin de maturité. »

C’est donc loin du Forez que le défenseur central va trouver un nouveau souffle.

Le prêt à Quevilly comme déclic

La saison 2020-2021 marque un véritable tournant. Envoyé en prêt à Quevilly-Rouen Métropole, en National, Nadé dispute 30 matchs, joue un rôle central dans la montée du club normand en Ligue 2, et surtout… gagne en confiance.

Revenu à l’ASSE à l’été 2021, il est transformé. Plus solide, plus lucide, mieux placé. Son retour en Ligue 1 est convaincant : il dispute 31 matchs en 2021-2022 et s’impose comme une vraie alternative dans l’axe de la défense.

Déterminant dans la remontée des Verts

Lorsque les Verts descendent en Ligue 2 au printemps 2022, Mickaël Nadé reste à l'ASSE alors qu'il n'entre pas dans les plans de Laurent Batlles qui le trouve trop rustre. L'arrivée d'Olivier Dall'Oglio change tout pour le natif de Sarcelles. ODO ne veut pas de recrue à ce poste et compte bien s'appuyer sur Nadé. Le défenseur lui rend parfaitement la confiance accordée et vient bousculer la hierarchie pour s'imposer comme un homme fort de la remontée des Verts en Ligue 1.

Mickaël Nadé prolongé jusqu’en 2028 à l'ASSE

En récompense de son engagement, l’ASSE prolonge Mickaël Nadé jusqu’en 2028, avec une année en option. Il déclare alors : « C'était important pour moi de poursuivre l'aventure avec l’ASSE, mon club formateur. Je suis heureux de retrouver la Ligue 1 avec ce club. Il va maintenant falloir faire le travail sur le terrain pour aller chercher ce maintien dans l'élite ! »

Un centenaire mérité

Aujourd’hui, Nadé est un titulaire indiscutable sous Eirik Horneland, avec 77 % de duels gagnés cette saison. À 26 ans, il atteint une forme de maturité, tout en conservant une marge de progression. 100 matchs professionnels avec l’ASSE, ce n’est pas qu’un chiffre. C’est l’histoire d’un joueur formé au club qui a su grandir et devra encore progresser pour atteindre ses objectifs. Quoi qu'il en soit, Mickaël Nadé est un exemple de persévérance.