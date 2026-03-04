Pierre, chroniqueur pour Peuple Vert : "Ce que je retiens de ce match, même si c’est provisoire parce que ça joue encore, c’est symbolique : on est en haut, tout en haut du classement de Ligue 2. Mais je pense que ça va faire du bien. J’ai le sentiment qu’il y a un alignement des planètes depuis quatre matchs, aussi bien avec nos résultats qu’avec ceux de nos concurrents. Si on m’avait dit il y a un mois qu’on serait à cette place, je ne l’aurais jamais cru. Là, on a l’impression que tout tourne en notre faveur."

Mais attention au moindre relâchement. La Ligue 2 est un championnat intense.

Timothée Maymon : "Pour autant, on voit bien que le football et la Ligue 2 en particulier, c’est souvent une histoire de séries. À un moment, c’est Troyes qui la fait. Mais comme ce ne sont que des équipes de Ligue 2, ça ne peut pas durer éternellement.

À l’inverse, pour Saint-Étienne, il y a eu des périodes très compliquées. Mais comme tu affrontes des équipes au niveau assez disparate, tu sais qu’à un moment tu auras aussi une série positive. Ce qui compte, c’est de l’avoir au bon moment. J’espère qu’on est en train de l’avoir au bon moment et qu’on va pouvoir l’étirer pour creuser l’écart."

Philippe Montanier a propulsé l'ASSE sur le haut du tableau

Timothée Maymon : "Il est manifeste que cette équipe avaient besoin de changements. Ils avaient besoin d’une autre façon de travailler semaine après semaine.Horneland est arrivé avec beaucoup d’énergie, avec des semaines de travail très axées sur l’intensité. Ça porte ses fruits à court terme, mais à la longue ça use les joueurs. Pas seulement physiquement, mais mentalement. Il fallait donc un nouveau coach. Quand tu as ce type d’effectif, il faut simplifier. Quand tu n’as pas cette intelligence collective, inutile de mettre en place des systèmes compliqués. Il faut mettre les joueurs à leur place, dans des systèmes simples, qu’ils connaissent, dans lesquels ils ont déjà évolué, sans trop de complexité."

Pierre, chroniqueur pour Peuple Vert : "Là où on peut être optimiste, c’est qu’on était clairement dans le dur jusqu’au changement de coach. Cette série très positive arrive justement au moment où on change d’entraîneur. Ce n’est pas un hasard. (...) On a un coach qui place parfaitement ses joueurs, qui est très rationnel."