Sainté Night Club revient ce soir pour le numéro 211 de la saison 6. Après la victoire à Pau, l’ASSE retrouve provisoirement la tête de la Ligue 2. Débrief, course à la montée et choc face au Red Star : une émission dense et capitale pour les Verts de Philippe Montanier.**

Après le succès maîtrisé à Pau (2-0), les Verts ont repris – provisoirement – le fauteuil de leader. Un symbole fort. Et surtout un signal envoyé à la concurrence. Ce soir, Paul sera à la présentation, accompagné d’Antoine et Pierre sur le plateau. Quentin animera le chat. Un œil sera également rivé sur l’évolution du score entre Amiens et Troyes, un match clé dans la course à la montée directe.

L’ASSE efficace à Pau : un tournant sous Montanier ?

Trente minutes de débrief sont prévues sur la victoire stéphanoise. Un match marqué par l’efficacité offensive et une solidité défensive retrouvée.

Un mot pour qualifier la prestation ? Efficace ? Chirurgicale ? Souveraine ?

Le fait majeur reste évidemment le doublé de Stassin. Après plus de cinq mois sans marquer, l’attaquant stéphanois a enfin retrouvé le chemin des filets. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, son influence grandit : passe décisive, penalty obtenu, et désormais doublé. Le travail finit-il par payer ?

Le rôle du coach sera largement analysé. Confiance renouvelée, maintien dans le onze, discours positif en conférence… Montanier a-t-il relancé son attaquant ?

Le scénario du match pose aussi question. Un but rapide – déjà le quatrième dans le premier quart d’heure sous Montanier – puis une équipe qui recule. Une première période poussive avant une seconde plus maîtrisée. Pau a-t-il surpris l’ASSE par son audace ? Le milieu a-t-il manqué d’autorité ?

Montanier l’a reconnu : la progression est visible. Mais l’ASSE a-t-elle réellement franchi un cap dans le jeu ? Défensivement ? Offensivement ?

Boakye sera également au cœur des débats. Deux passes décisives. Positionné dans l’axe sur une idée soufflée par ILAN. Le meilleur choix tactique du coach ? Son repositionnement change-t-il l’animation offensive… et indirectement l’équilibre défensif ?

Autre homme fort : Larsonneur. Impérial dans les cages. Des arrêts décisifs. Un clean sheet. Une dynamique positive qui coïncide avec le changement d’entraîneur.

Tops, flops et focus sur les individualités rythmeront cette première partie.

Ligue 2 : Les Verts provisoirement au sommet

Les résultats du week-end ont souri aux Verts. Dunkerque battu, Reims et Montpellier accrochés, Guingamp et Rodez neutralisés. Personne ne s’échappe. La Ligue 2 est-elle faible ou simplement homogène et indécise ?

D’une cinquième place à sept points du leader après la J21, l’ASSE est désormais en position de force. Au pire deuxième à deux points de Troyes. Les Verts sont redevenus maîtres de leur destin. Avec les dynamiques actuelles – notamment celle de Troyes, en difficulté ces dernières semaines – la montée directe doit-elle devenir une obligation ? Le calendrier s’annonce brûlant. De nombreuses confrontations directes arrivent. Le wagon de tête se dessine : ASSE, Troyes, Reims, Le Mans, Red Star. Derrière, Annecy revient fort. Rodez aussi.

Pronostics en plateau : qui dans le Top 2 ? Qui en playoffs ?

ASSE – Red Star : un choc déjà décisif ?

Retour à Geoffroy-Guichard. Après Montpellier et Laval, Montanier peut-il signer une troisième victoire à domicile ? Le Red Star arrive dans une dynamique moins flamboyante qu’à l’aller. Mais reste pleinement engagé dans la course au Top 5. Premier vrai choc direct pour l’ASSE version Montanier. L’heure de livrer un match plein sur 90 minutes ? Quelle composition pour les Verts ? Tardieu reconduit ? Retour de Miladinovic ? Moueffek ? Duffus peut-il bousculer la hiérarchie ?

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission