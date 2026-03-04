Une prestation en demi-teinte de l’ASSE ?

Timothée Maymon : "J'ai trouvé cette prestation à Pau bonne, mais moins aboutie que les deux précédentes. En tout cas, il y a eu moins de certitudes. Quelque part, le score de 3-0 est un petit peu flatteur parce que, notamment en première période, on a été pas mal bousculés. Il ne faut pas oublier que, juste avant le but du break de Saint-Étienne, il y a une énorme occasion pour l’adversaire. Finalement, ça ne tient pas à grand-chose.*

(...) C’est bien, c’est la preuve que l’équipe est plus mature, qu’elle a gagné en sang-froid. Évidemment, c’est top d’avoir enchaîné une quatrième victoire. Mais, à mon goût, ça s’est fait dans la douleur. Si on avait gagné 1-0, ça ne m’aurait pas surpris non plus.

(...) Ce que j’ai envie de retenir, c’est que Gautier Larsonneur nous fait gagner des points. (...) Encore une fois, il réalise des parades de très haut niveau à des moments clés. Pour aller un peu plus loin dans ma réflexion, je pense qu’il montre encore une fois que c’est un excellent gardien de Ligue 2. En revanche, je suis aussi convaincu qu’il est en dessous du niveau de la Ligue 1."

Stassin, révélateur du renouveau stéphanois ?

Pierre, chroniqueur pour Peuple Vert : "Surtout, l'ASSE a été efficaces dans les deux surfaces. On n’a pas eu pléthore d’occasions, mais ça a fait mouche. On a plutôt bien défendu, même si on concède deux occasions à Pau, avec un gardien décisif.

(...) Le fait qu’on ait un peu subi et souffert, c’est aussi lié au scénario du match : on marque à la deuxième ou troisième minute. Ça change totalement la physionomie.

Et c'est notamment grâce à Lucas Stassin, auteur d'un doublé, que l'ASSE s'est imposée.

Timothée Maymon : "Globalement, dans le fonctionnement de nos attaquants, je ne veux pas dire « je vous l’avais dit », parce que c’est un peu facile. Mais concernant Stassin, ça faisait quelques matches qu’on sentait que ça se rapprochait, qu’il n’était plus très loin d’y arriver. C’est bien qu’il se débloque avec un doublé."